Pferdesport Hamburger Derby erhöht nach Serien-Aus das Preisgeld Stand: 21.03.2023 05:18 Uhr

Das Deutsche Spring- und Dressur-Derby bleibt ein Fünf-Sterne-Reitturnier, obwohl es nicht mehr zur hoch dotierten Global Champions Tour gehört. Die Traditionsveranstaltung in Hamburg erhöht in diesem Jahr sogar die Dotierung, wie Veranstalter Volker Wulff bestätigte.

Der Turnier-Organisator hatte nach 15 Jahren keinen neuen Vertrag mit der Millionen-Serie abgeschlossen. Zuvor war bereits die Zusammenarbeit mit der Riders Tour beendet worden. "Ohne Serien können wir unser eigenes Profil stärken", sagte Wulff.

"Vom Preisgeld her werden wir mit 300.000 Euro genauso viel im Großen Preis am Samstag ausschütten wie letztes Jahr mit der Tour", erklärte der Turnier-Organisator. Er erwarte vom 18. bis 21. Mai "wieder ein absolutes Weltklasse-Starterfeld, zumal es an dem Wochenende kein anderes Turnier auf diesem Niveau gibt". Beim namensgebenden Derby am Sonntag werde die Dotierung auf 153.000 Euro erhöht.

Das Derby ist einer der beiden Turnier-Klassiker neben dem CHIO in Aachen. Die Derby-Prüfung ist einzigartig und führt über Hindernisse wie der Wall, Buschoxer oder Pulvermanns Grab. Einzige Etappe der Global Champions Tour in Deutschland ist in diesem Jahr in Riesenbeck auf der Anlage von Ludger Beerbaum.