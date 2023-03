3:0 im Berlin-Derby BIG schlägt Eintracht Spandau in LoL Prime League Playoffs Stand: 17.03.2023 21:11 Uhr

BIG hat das Berlin-Derby gegen Eintracht Spandau in der ersten Runde der Prime League Playoffs mit 3:0 für sich entschieden. "Es ist schon eindeutiger gewesen als man das erwarten kann", sagte Tom "Rulfchen" Ruckh von BIG im Interview nach dem Spiel.

"Am Ende des Tages hat es sich heute wirklich einfach so angefühlt, als ob wir in allen Bereichen überlegen waren", sagte Rulfchen. "Es ist ein mega gutes Gefühl."

Spandau hatte die reguläre Saison nach langer Zeit als Tabellenführer nur als Vierter beendet. BIG hatte sich als Sechster am letzten Spieltag gerade noch so in die K.o.-Runde geschleppt. Trotz Spandaus wackeliger Performance galt BIG als Außenseiter in dem Duell.

Die Eintracht startete auch besser in das Berlin-Derby, doch BIG drehte die Partie noch zum ersten Sieg in der Best-of-Five-Serie. Der zweite Sieg folgte dann nach nur 25 Minuten.

Auch in der dritten Partie konnte sich Spandau nicht mehr erholen - BIG warf den Rivalen mit einer 3:0-Klatsche aus dem Turnier. In der nächsten Runde der Playoffs trifft das Traditionsteam nun auf Mouz, das sich zuvor bereits gegen Schalke 04 durchgesetzt hat.