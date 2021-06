Schotte Gilmour postiv auf Corona getestet

Das teilte der schottische Fußballverband, The Scottish FA, am Montag (21.06.2021) mit. "Nachdem er seit dem positiven Test mit Public Health England (der englischen Gesundheitsbehörde, Anmerk. d.Red.) in Kontakt stand, wird Billy sich nun zehn Tage lang selbst isolieren und daher das morgige Spiel der UEFA EURO 2020 Gruppe D gegen Kroatien in Hampden verpassen" , so der schottische Verband. Auch für ein mögliches Achtelfinalspiel der Schotten fiele der 20-Jährige aus.

Beim traditionsreichen Duell gegen England am vergangenen Samstag, stand der Profi vom FC Chelsea in der schottischen Startelf, wurde in der 76. Minute ausgewechselt. Gilmour wurde zum Spieler des Spiels gekürt. Danach hatte es viele Lobeshymnen für den Champions-League-Sieger gegeben, der auch ein großer Hoffnungsträger für das Duell mit Vizeweltmeister Kroatien war.

"Er hat eine große Zukunft vor sich. Er kann so viele Länderspiele gewinnen, wie er will" , hatte Kapitän Andy Robertson vom FC Liverpool den jungen Mitspieler gelobt.

red | Stand: 21.06.2021, 11:45