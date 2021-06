Bislang lag Weltmeister Miroslav Klose gemeinsam mit Ronaldo bei 19 Treffern bei Welt- und Europameisterschaften. Nun hat sich der Portugiese, der schon beim EM-Auftakt alleiniger EM-Rekordschütze geworden war, auch diesen Rekord geschnappt. Dazu kommt noch ein Weltrekord: Mit 109 Toren schloss er in seinem 178. Länderspiel zum Iraner und Ex-Bundesliga-Profi Ali Daei auf. Mit zwei sicher verwandelten Elfmetern kam Ronaldo in seinem 178. Länderspiel nun auch auf diese Zahl. Erst nutzte er ein Foul von Frankreich-Torwart Hugo Lloris an Danilo Pereira (30.), dann ein Handspiel von Jules Kounde (60.).

Benzema ebenfalls mit Doppelpack

Cristiano Ronaldo und sein Ex-Teamkollege bei Real Madrid, Karim Benzema

Dazwischen hatte Ronaldos einstiger Real-Madrid-Sturmkollege Karim Benzema sein Comeback nach sechs Jahren bei der "Equipe Tricolore" mit einem Doppelpack vorerst gekrönt. Erst verwandelte er einen umstrittenen Foulelfmeter nach einem vermeintlichen Foul an Kylian Mbappé (45.) zum bis dahin schmeichelhaften 1:1. Dann finalisierte er direkt nach der Pause einen wunderbaren Steilpass von Paul Pogba mit einem Schuss ins lange Eck (47.).

Frankreich mit Oberwasser

Cristiano Ronaldo war vom Punkt nervenstark

Danach hatte Frankreich Oberwasser, ehe das Handspiel von Kounde den Titelverteidiger, der ein Wechselbad der Gefühle erlebte, wieder zurück ins Spiel brachte. Die "Selecao" war zwischendurch Gruppenerster und fiel dann auch durch die Treffer bei Deutschland gegen Ungarn auf Rang vier zurück. Insgesamt hatten sie in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, in der zweiten war Frankreich in der Wiederholung des EM -Endspiels von 2016 besser. Rui Patricio bewahrte sein Team mit Weltklasse-Paraden gegen Pogba und Antoine Griezmann (68.) vor dem erneuten Rückstand.

Spiel in München immer präsent