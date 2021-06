Der verschossene Elfmeter von Gerard Moreno beim 1:1 gegen Polen am Samstagabend (19.06.2021) könnte für Spanien am Ende doppelt teuer werden: Nicht nur, dass die Spanier dadurch einen Sieg verschenkten, in einer Partie, die sie fast über 90 Minuten dominiert hatten, vor eigenem Publikum in Sevilla. Die Spanier, einer der Top-Favoriten des Turniers, stehen auch nach dem zweiten Spiel bei der EURO 2020 ohne Sieg da und hinken in der Gruppe E hinterher.

Die Konstellation vor den abschließenden Spielen ist eng und besonders tückisch - alle vier Mannschaften können es noch aus eigener Kraft ins Achtelfinale schaffen.

Platz 1 - Schweden, 4 Punkte, 1:0 Tore

Die Minimalisten aus Schweden haben zumindest auf dem Papier die beste Ausgangsposition vor den abschließenden Spielen. Ein Elfmetertor von Emil Forsberg zum 1:0-Sieg gegen die Slowakei reichte bislang zur Tabellenführung.

Das bedeutet, dass die Schweden bei einem Sieg im letzten Spiel am kommenden Mittwoch gegen Polen in jedem Fall als Gruppensieger ins Achtelfinale einziehen würden. Auch bei einem Unentschieden wären die Schweden mindestens Zweiter und sicher weiter.

Verliert Schweden, beginnt das große Rechnen: Polen läge dann mit vier Punkten gleichauf, würde aber aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs an den Schweden vorbeiziehen. Deren Weiterkommen hängt dann vom Ausgang des Parallelspiels zwischen Slowakei und Spanien ab.