Serie A, 24. Spieltag Osimhen trifft schon wieder - Neapel siegt in Empoli Stand: 25.02.2023 20:12 Uhr

Die SSC Neapel führt die Tabelle der Serie A deutlich an, viel spricht für die erste Meisterschaft seit 33 Jahren. Und das hat viel mit Victor Osimhen zu tun.

Beim 2:0 (2:0)-Erfolg beim FC Empoli erzielte Osimhen in der 28. Minute sein 19. Saisontor in der Serie A. Alleine in den vergangenen acht Ligaspielen hat Osimhen (24) zehn Treffer erzielt.

Zuvor hatte bereits Empolis Ardian Ismajli getroffen, nur traf er ins eigene Tor (17.).

In der Schlussphase spielte Neapel in Unterzahl, nachdem Linksverteidiger Mario Rui Rot gesehen hatte (67.).

Neapel nun 18 Punkte vor Inter

Gegen Empoli gelang Neapel der 21. Sieg im 24. Ligaspiel, mit nun 65 Punkten führt der Klub die Tabelle an. Der Vorsprung auf Inter Mailand, Zweiter der Serie A, beträgt 18 Punkte. Allerdings könnte Inter am Sonntag (26.02.2023) mit einem Sieg gegen den FC Bologna verkürzen - sofern man das noch verkürzen nennen mag.

Die dritte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte dürfte der SSC Neapel aber kaum noch zu nehmen sein. Es wäre der erste Titel in der Serie A seit der Saison 1989/90.