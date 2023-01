Serie A Rassismus von Lazio-Fans - Spiel unterbrochen Stand: 05.01.2023 10:51 Uhr

Die Fans von Lazio Rom haben mit rassistischen Lauten gegen Spieler von US Lecce für eine Spielunterbrechung in der Serie A gesorgt. Betroffen war auch der französische Weltmeister Samuel Umtiti.

Erneut ist es im italienischen Fußball zu einem rassistischen Vorfall gekommen, und erneut waren dafür Fans von Lazio Rom verantwortlich.

Das Spiel in der Serie A am Mittwoch (04.01.2023) zwischen US Lecce und dem Klub aus der Hauptstadt wurde während der ersten Halbzeit von Schiedsrichter Livio Marinelli unterbrochen, nachdem dieser rassistische Rufe von Fans Lazios ausgemacht hatte, die gegen die Spieler Samuel Umtiti und Lameck Banda gerichtet waren.

Banda, 21 Jahre alter Offensivspieler aus Sambia, blieb zur Pause in der Kabine. Laut Lecces Präsident habe Umtiti "darum gebeten, das Spiel fortzusetzen" . Der französische Weltmeister von 2018, vom FC Barcelona ausgeliehen, wurde von den Fans der US mit stehenden Ovationen bedacht und angefeuert. Die Rufe, so berichten italienische Medien, hätten auch dazu gedient, weitere rassistische Rufe von mitgereisten Fans zu übertönen.

Umtiti soll zwischenzeitlich den Tränen nahe gewesen sein. Ein Foto nach dem Spiel zeigt ihn, wie er sich ausgiebig darüber freut, dass Lecce mit ihm einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg wandelte.

Via Instagram meldete sich noch am Mittwochabend Gianni Infantino, der Präsident des Weltverbandes FIFA, zu Wort. "Lasst es uns laut und deutlich rufen: NEIN ZU RASSISMUS" , postete er zu einem Foto von Umtiti: "Möge die große Mehrheit der Fans, die gute Menschen sind, aufstehen und alle Rassisten ein für alle Mal zum Schweigen bringen."

In Italiens Fußball kommt es immer wieder zu rassistischen Beschimpfungen, faschistische Fangruppen sind im ganzen Land verbreitet. Gerade Ultras von Lazio sind dafür bekannt, rassistisch zu sein.