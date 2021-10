Ab Mitte der 1. Hälfte: Deutschland wird stärker

Allerdings ließ Rumänien das Team von Hansi Flick durch Passivität besser ins Spiel kommen. Immer wieder versuchte beispielsweise Joshua Kimmich, mit Steckpässen die rumänische Abwehrkette zu düpieren. Was lange misslang. Für Hoffnung auf den Zuschauerrängen sorgte nach einer guten halben Stunde ein Abschluss von Reus, nachdem Sané ein Süle-Zuspiel geschickt durchließ. Doch Florin Nita im Kasten der Gäste riss rechtzeitig die Fäuste hoch. Wenig später hatte Gnabry die Führung halbrechts auf dem Fuß, aber sein Passversuch auf Werner verunglückte und wäre um ein Haar zum Ausgleich im rumänischen Tor eingeschlagen. Gnabry und Rüdiger versuchten sich an Distanzschüssen - verfehlten jedoch deutlich. Es blieb beim 0:1-Rückstand zur Pause.

Identischer Beginn von Hälfte zwei

Zum zweiten Spielabschnitt nahm Hansi Flick noch keine Änderungen vor. Auch die Spielweise blieb identisch: Wieder begann die deutsche Elf furios, doch Rumänien wäre durch Puscas fast zum 0:2 gekommen, Süle verhinderte dies. Etwa zu dem Zeitpunkt, als Rumänien in der ersten Spielhäfte die Führung erzielt hatte, traf Serge Gnabry in Abschnitt zwei: Nach Ablage von Reus hielt der Bayern-Spieler aus 18 Metern halbrechter Position drauf und versenkte den Ball im langen Eck.

Und nun begann quasi ein Powerplay der deutschen Mannschaft. Reus und der auch defensiv sehr starke Sané kamen nicht zum Erfolg. Dennoch war zu spüren: Schnell sollte der zweite Treffer folgen. Aber "schnell" war nicht. Zwar kam mit den eingewechselten Kai Havertz und Thomas Müller (für Werner und Reus) noch einmal Speed in die Partie. Aber immer wieder gelang es den Rumänen, den Rückstand zu verhindern.

Hartnäckigkeit führt zum Erfolg

Auch in den letzten 20 Minuten gaben die DFB-Männer keinen Deut nach: Sané scheiterte zweimal, auch Havertz wurde im letzten Moment gebremst. Und ein wenig sinnbildlich für den mühsamen Abend: Bei einem weiteren Schuss von der Strafraumgrenze aus traf Gnabry seinen kreuzenden Kollegen Sané. Etwa zehn Minuten vor dem Ende der Partie dann die Erlösung: Nach einer einstudiert wirkenden Eckball-Kombination des Bayernblocks stand Thomas Müller am zweiten Pfosten goldrichtig und drückte den Ball zum Siegtreffer über die Linie. Kimmich hatte von rechts geflankt, Leon Goretzka auf Höhe des ersten Pfostens per Kopf verlängert.

Deutschland führt die Gruppe J nach sieben Spielen mit sechs Siegen und sechs Zählern Vorsprung vor Nordmazedonien und Armenien unangefochten an. Jenes Nordmazedonien ist der nächste Gegner der deutschen Mannschaft am kommenden Montag (11.10.21, 20.45 Uhr, Liveticker bei sportschau.de).

Jo Herold | Stand: 08.10.2021, 23:01