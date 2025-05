45. +7 Halbzeitfazit:

Der Hamburger SV führt zur Pause mit 3:1 gegen den SSV Ulm! In einer spektakulären ersten Halbzeit erzielte der SSV Ulm zunächst die Führung und versetzte damit vermeintlich ganz Hamburg einen Dämpfer. Die Führung durch Tom Gaal hatte aber nur drei Minuten Bestand, ehe Ludovit Reis ausglich. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Spatzen per Elfmeter fast erneut in Führung gingen. Heuer Fernandes parierte jedoch gegen Telalović und leitete damit die komplette Halbzeitekstase ein. Ransford Königsdörffer erzielte per Traumtor das 2:1, ehe Davie Selke in der vierten Minute der Nachspielzeit sogar das 3:1 nachlegte. Jetzt muss Ulm wirklich alles nach vorne werfen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Der HSV kann dagegen die Geschwindigkeit in der Offensive ausspielen, um den Aufstieg festzuzurren.

45. +7 Ende 1. Halbzeit

45. +6 Am Mittelkreis klärt Heuer Fernandes einen tiefen Ball vor Keller. Anschließend jubelt er, als hätte er gerade ein Tor geschossen. Die sind hier alle so extrem geladen!

45. +5 Erst noch eine Chance! Königsdörffer jagt den Ball aus 18 Metern wunderbar aufs rechte Eck, doch Thiede taucht klasse ab und spitzelt das Leder um den Pfosten!

45. +4 Davie Selke Hamburg Tooor für Hamburger SV, 3:1 durch Davie Selke

Wohin mit den Emotionen!? Wohin damit!? Während sich Ulm mit Wehmut an die eigene Führung erinnert, schlägt Dompé eine ganz lange Flanke auf den rechten Pfosten. Da läuft Selke perfekt ein, hält den Kopf hin und spielt das Leder damit über Thiede in die Maschen. 3:1 für den HSV! Beim Jubel weiß Selke gar nicht wohin mit sich. Keine Sorge, gleich ist Pause.

45. +1 Drei Tore, eine Verletzungsunterbrechung, eine lange VAR-Entscheidung - dafür gibt es jetzt fünf Minuten Nachspielzeit.

45. Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

44. Maurice Krattenmacher möchte aus gut 30 Metern antworten, jagt den Ball aber deutlich links vorbei.

42. Ransford Königsdörffer Hamburg Tooor für Hamburger SV, 2:1 durch Ransford Königsdörffer

Der ist drin! Im Fallen schickt Sahiti mit verkapptem Fallrückzieher Ransford Königsdörffer hinter die Abwehr. Der hat ganz viel Coolness im rechten Fuß und hebt den hoppelnden Ball über Thiede hinweg unter die Latte ins Glück! 2:1 - aktuell ist der HSV wieder in der Bundesliga!

41. Ordentliche Freistoßflanke von Krattenmacher. Die fliegt einmal diagonal durch den Strafraum zum langen rechten Pfosten, allerdings kommt keiner der Mitspieler heran. Stattdessen packt wieder Heuer Fernandes zu.

40. Emir Sahiti Hamburg Gelbe Karte für Emir Sahiti (Hamburger SV)

Sahiti stellt seinem Gegenspieler ein Bein, was hier ganz klar taktische Natur hat. Entsprechend ist die Verwarnung auch richtig.

39. Nächster Abschluss für Ulm. Diesmal ist es Keller, der aus spitzem Winkel an Heuer Fernandes scheitert.

38. Jetzt greifen die Rothosen wieder an! Dompé wuselt sich links an zwei Gegenspielern vorbei bis zur Grundlinie, nur um dann die Flanke in den Rücken der Teamkollegen zu spielen. So befreien sich die Spatzen.

37. Für die Ulmer ist es der zweite Elfmeter in Folge, den sie verschießen! Ein absoluter Horror im Abstiegskampf!

36. Semir Telalović SSV Ulm Elfmeter verschossen von Semir Telalović, SSV Ulm 1846

Heuer Fernandes hält! Schon wieder explodiert das Stadion! Telalović will unten rechts einschieben, doch dahin springt der Schlussmann des HSV. Ein Ulmer will per Kopf abstauben, doch setzt das Leder unter Bedrängnis klar übers Tor!

35. Miro Muheim Hamburg Gelbe Karte für Miro Muheim (Hamburger SV)

Die Verwarnung gibt es ebenfalls noch. Das ist ärgerlich für den so wichtigen Linksverteidiger, aber die Entscheidung geht in Ordnung.

32. VAR: Es gibt Elfmeter.

Muheim geht klar zum Gegenspieler, statt nur zum Block. Wahrscheinlich ist das der ausschlaggebende Faktor für diese Entscheidung.

32. Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter. Kurz nach dem Abschluss wurde Higl von Muheim getroffen, der eigentlich nur den Schuss blocken wollte. Da kam Muheim offensichtlich zu spät. Mal schauen, was die Offiziellen sagen.

32. Jetzt aber die gute Chance für Ulm! Links kommt Mikelbrencis nicht in den Zweikampf, sodass Keller den Querpass auf Higl spielen kann. Der will sofort einschieben, bleibt aber an gleich drei Hamburgern hängen.

31. Mit seiner Grätsche rutscht er fast am Ball dabei, aber beim zweiten Nachhaken spielt Poręba den Ball doch noch und hält ihn so in den eigenen Reihen. Das bringt ihm natürlich Applaus vom Publikum ein.

29. Kaum hat Muheim einige Meter Platz, schon wird er gesucht und schlägt seine Flanke vors Tor. Diesmal schnappt sich Thiede den Ball aus der Luft.

25. Die fällige Ecke wird zunächst geblockt, ehe die zweite Hereingabe vors Tor fliegt. Zwei Hamburger behindern sich gegenseitig, sodass Semir Telalović zum Schuss ansetzen kann. Bereits im Ansatz wird er geblockt.

24. Dressel aus der Distanz! Der sah gar nicht so gefährlich aus, aber der Schuss von Dressel rollt geradewegs aufs rechte Eck zu. Heuer Fernandes streckt sich, um die Kugel um den Pfosten zu lenken!

21. Da fehlen nur Zentimeter! Halbrechts wird Königsdörffer hinter die Abwehr geschickt, kann scharf in die Mitte legen, wo Selke eingrätscht und knapp verpasst!

17. Von der linken Seite zieht Dompé in die Mitte, legt sich den Ball auf den rechten Schlappen und sucht den Abschluss. Den trifft er nicht gut, wodurch Niclas Thiede sicher zupackt.

16. Mit dem Ausgleich wirkt die Partie deutlich ausgeglichener. Bis zum 0:1 war der Ball praktisch nur in der Hälfte des HSV zu sehen. Das hat sich inzwischen geändert.

14. Der fällige Freistoß springt von der linken Seitenlinie an Freund und Feind vorbei in die Arme von Heuer Fernandes.

13. Poręba kommt zu spät gegen Higl, kommt aber mit der Ermahnung davon. Dr. Max Burda hat eine lockere Leine mitgebracht.

11. Es geht weiter! Diesmal mit Ulm! Krattenmacher nimmt sich einen Volley aus der zweiten Reihe. Das Ding segelt weit übers Tor hinweg.

10. Ludovit Reis Hamburg Tooor für Hamburger SV, 1:1 durch Ludovit Reis

Das Dach fliegt vom Stadion! Die Antwort ist da! Dompé schickt Muheim links mit der Hacke auf die Reise. Am Sechzehner spielt er die Kugel perfekt in den Rückraum, statt auf den Kopf von Selke. Von hinten läuft Reis an und spielt den Ball platziert ins flache linke Eck!

9. In die Richtung kann es gehen. Königsdörffer treibt den Ball durchs Zentrum, nimmt links Dompé mit, dessen Flanke in den Händen von Thiede landet.

9. Nach kurzer Behandlungspause geht's weiter. Das Publikum will sich noch nichts anmerken lassen, aber das ist ein echter Paukenschlag!

7. Tom Gaal SSV Ulm Tooor für SSV Ulm 1846, 0:1 durch Tom Gaal

Die Ecke führt zum Tor! Die erste Flanke kann der HSV kurz klären. Der Ball kommt aber postwendend zurück, Strompf verlängert auf den langen lingen Pfosten, wo Gaal die Kugel mit der Brust mitnimmt und dann mit dem hohen rechten Bein ins lange Eck stochert!

6. Poręba muss retten! Rechts hat Rösch viel zu viel Platz, wird in den Strafraum geschickt, doch trifft den Ball bei der Hereingabe nicht richtig. So kommt Poręba vor Higl dazwischen und klärt zur Ecke.

5. Schmerzhafter Zusammenstoß zwischen Rösch und Muheim. Da erwischt Rösch den Hamburger mit dem spät angewinkelten Bein. Zunächst belässt es Dr. Burda bei einer Ermahnung.

2. Es wirkt, als müssten die Hanseaten erstmal ins Spiel finden. Dagegen sucht der SSV munter den Weg nach vorne.

1. Erstmals dringt Ulm in den Strafraum der Hausherren ein. Strompf lässt eine Flanke über den Scheitel rutschen, doch das sorgt letztlich nicht für Gefahr.

1. Jetzt läuft das Spiel! Die Ulmer haben angestoßen und ab geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Auf Seiten der Heimkurve als auch im Auswärtsblock wird mächtig gezündelt. Der Rauch behindert die Kameras der Torlinientechnik. Deshalb hat sich der Anpfiff des Spiels minimal verzögert.

Die Elbmetropole ist sowieso im Ausnahmezustand: Hafengeburtstag, Roland-Kaiser-Konzert, vielleicht der Klassenerhalt von St. Pauli und heute der mögliche Aufstieg. Die Spannung ist greifbar, als die Spieler das Feld betreten. Es dauert nicht mehr lange!

Heiko Westermann, Ivica Olić, René Adler, David Jarolím, Rafael van der Vaart und Marcel Jansen sind nur einige der großen Namen, die sich aus der Ferne gemeldet haben oder heute sogar im Stadion sind, um einer Aufstiegsfeier beizuwohnen. Das allein drückt wohl aus, wie groß dieses Spiel hier heute ist.

Geleitet wird dieses potenziell saisonentscheidende Spiel von Dr. Max Burda. Der 35-jährige reist aus Berlin an und erhält Unterstützung von den Linienassistenten Felix Bickel und Eric Müller.

Ebenfalls auf zwei Positionen rotiert Robert Lechleiter nach der jüngsten knappen Niederlage gegen Hannover 96. Niklas Kolbe und Max Brandt fehlen im Aufgebot der Ulmer. Dafür beginnen Romario Rösch und Maurice Krattenmacher.

Der jüngste 4:0-Erfolg über Darmstadt wirkte wie ein Befreiungsschlag für die Hamburger. Dennoch wechselt Merlin Polzin auf zwei Positionen. Dennis Hadžikadunić fällt verletzt aus, weshalb Łukasz Poręba die Defensive ausfüllt. Außerdem muss Fabio Baldé vorne Emir Sahiti weichen.

Was auf keinen Fall passieren sollte, ist ein Unentschieden. Dann bekämen es die Hamburger wohl mit den Nerven zu tun, während der SSV sicher abgestiegen wäre. Genau mit einem solchen Unentschieden trennten sich beide Teams allerdings im Hinspiel. Aaron Keller brachte den Außenseiter damals in Front, ehe Davie Selke kurz nach Wiederanpfiff ausglich. Ein 1:1 gehört heute zum Worst-Case-Szenario.

Der SSV Ulm kann keinerlei Rücksicht auf den Gegner nehmen. Mit aktuell sechs Punkten Rückstand aufs rettende Ufer müssen sie selbst dringendst gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Problematisch ist dabei, dass sie ihre Siege eigentlich nur zu Hause feiern. Erst einen Sieg holten die Ulmer in dieser Saison in der Fremde. Höchste Zeit also, den zweiten Sieg nachzulegen.

Sieben lange Jahre ist es her, als der HSV zum ersten Mal aus der Bundesliga abstieg und erstmals eine Saison in der zweiten Liga vorbereiten musste. Vier vierte Plätze und zwei gescheiterte Relegationen später haben die Rothosen nun die wohl größte Chance, endlich wieder in die höchste Spielklasse aufzusteigen. Ein Sieg gegen fast schon sicher abgestiegene Ulmer genügt. Oder kommt doch wieder das große Zittern?