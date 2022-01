Schiedsrichter Janny Sikazwe aus Sambia pfiff das Spiel in Limbe zur Verwunderung der Anwesenden nach 85:06 Minuten zum ersten Mal ab. Nach kurzen Diskussionen überzeugten ihn die Spieler davon, dass die Zeit noch nicht abgelaufen war, das Spiel leif weiter.

Nach 89:45 Minuten wiederholte Sikazwe seinen Fehler und pfiff erneut ab, bevor die 90 Minuten abgelaufen waren. Die Delegation von Tunesien, das 0:1 gegen Mali zurücklag, protestierte vergeblich. Der Schiedsrichter verließ unter dem Schutz von Sicherheitskräften den Platz.

Pressekonferenz unterbrochen für eine weitere Fortsetzung des Spiels

Der verfrühte Abpfiff verwunderte auch deshalb, weil der Schiedsrichter sowohl einen von Tunesiens Wahbi Khazri verschossenen Strafstoß (77. Minute) als auch eine Rote Karte gegen Malis Mittelfeldspieler El Bilal Touré (87.) noch am Monitor überprüfte. Auch das einzige Tor, das Malis Ibrahima Koné per Handelfmeter erzielt hatte (48.), fiel in der zweiten Hälfte. Gründe für eine Nachspielzeit lagen klar vor.