WM 2023 in Australien und Neuseeland Deutschland in Lostopf 1 bei WM-Auslosung

Am Samstag werden die Gruppen der Fußball-WM der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland ausgelost. Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg liegt in Lostopf 1.

Von Chaled Nahar

Die acht Gruppen mit je vier Teams werden am Samstag (22.10.2022) um 8.30 Uhr MESZ in Auckland/Neuseeland ausgelost. Deutschland befindet sich in Topf 1. Grundlage für die Setzliste der 32 Teams war die in der vergangenen Woche veröffentlichte Version der Weltrangliste.

Dabei gibt es zwei Ausnahmen:

Die Gastgeberinnen aus Australien und Neuseeland sind unabhängig von ihrer Weltranglistenplatzierung in Lostopf 1. Die drei Teams, die später aus den Playoffs dazukommen, sind in Lostopf 4.

Deutschland geht damit den ganz großen Favoritinnen aus dem Weg, doch auch die anderen Lostöpfe halten anspruchsvolle Gegnerinnen bereit, beispielsweise die Niederlande in Topf 2 oder Dänemark in Topf 3.

Lostöpfe WM 2023 Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Neuseeland Kanada Dänemark Nigeria Australien Niederlande Schweiz Philippinen USA Brasilien Irland Südafrika Schweden Japan Kolumbien Marokko Deutschland Norwegen Argentinien Sambia England Italien Vietnam Playoff A Frankreich China Costa Rica Playoff B Spanien Südkorea Jamaika Playoff C

Bei der Auslosung darf in jeder der acht Gruppen immer nur ein Team aus jeder Konföderation gelost werden. Ausnahme ist die UEFA, die elf Teams stellt - daher dürfen bis zu zwei europäische Teams in eine Gruppe. Die Konstellation der Playoffs soll "wenn möglich" bei diesem Prinzip berücksichtigt werden.

Playoffs: Zehn Teams spielen um drei Plätze

Zehn Teams spielen in drei Playoff-Turnieren (17.-23.02.2022) noch drei Plätze bei dem Turnier aus. Die Turniere sind aufgrund der Anzahl der teilnehmenden Länder unterschiedlich gestaltet.

Playoff A: Kamerun und Thailand spielen um den Einzug in das Endspiel, in dem Portugal bereits gesetzt ist.

Kamerun und Thailand spielen um den Einzug in das Endspiel, in dem Portugal bereits gesetzt ist. Playoff B: Senegal und Haiti spielen um den Einzug in das Endspiel, in dem Chile bereits gesetzt ist.

Senegal und Haiti spielen um den Einzug in das Endspiel, in dem Chile bereits gesetzt ist. Playoff C: Die beiden Halbfinalspiele lautet Taiwan - Paraguay und Papua-Neuguinea - Panama. Die beiden siegreichen Teams bestreiten das Endspiel.

Das Logo der WM 2023

WM 2023: Erstmals mit 32 Teams

Die WM 2023 ist die erste WM der Frauen, die mit 32 Teams ausgetragen wird. Das Turnier wird vom 20. Juli bis 20. August 2023 ausgetragen. Es ist das neunte WM-Turnier der Geschichte.

Der FIFA-Rat hatte das Turnier 2020 nach Australien und Neuseeland vergeben. Alle europäischen und südamerikanischen Vertreter stimmten damals für die unterlegene Bewerbung aus Kolumbien, obwohl diese in den Prüfberichten der FIFA als schwächer bewertet worden war. Der DFB hatte in dem Gremium damals keine Stimme.

Frauen-WM Jahr Gastgeberinnen Weltmeisterinnen Teams 1991 China USA 12 1995 Schweden Norwegen 12 1999 USA USA 16 2003 USA Deutschland 16 2007 China Deutschland 16 2011 Deutschland Japan 16 2015 Kanada USA 24 2019 Frankreich USA 24 2023 Australien/Neuseeland ? 32

Die 64 Spiele werden in zehn Stadien in neun Städten ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet in Auckland/Neuseeland statt, das Endspiel in Sydney/Australien.