Deutsche Pressekonferenz Finalstimmung! Popp erscheint mit aufgeklebtem Schnauzer Stand: 29.07.2022 16:42 Uhr

Kapitänin Alexandra Popp hat zwei Tage vor dem EM-Finale gegen England die Pressekonferenz des deutschen Teams mit einem Auftritt der besonderen Art gecrasht.

Von Florian Neuhauss (Watford)

Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg erschien am Freitag (29.07.2022) mit einem aufgeklebten Schnauzer zur Pk in Watford vor den Toren Londons. "Wir haben heute Morgen beim Frühstück darüber rumgescherzt, was gerade in den Sozialen Medien passiert", erklärte die Torjägerin und ergänzte grinsend: "Ich glaube schon, dass es mit der Stimmung hier im Team passt."

Popp persifliert "Postillon"-Post

Den Gesichtsschmuck hatte sich Popp aus Streifen von schwarzem Kinesiotape gebastelt. Sie trug noch ein schwarzes Basecap - jungstypisch verkehrtherum aufgesetzt. Popp machte sich damit über die zahlreichen Gags lustig, die auf Social-Media-Plattformen über sie kursieren. So hatte etwa der "Postillon" nach dem überragenden Spiel der Mittelstürmerin im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) eine Fotomontage mit einer Schnauzbart-Popp neben Männer-Bundestrainer Hansi Flick mit der Überschrift gepostet: "Hoffnung für den deutschen Angriff? Flick nominiert Newcomer Alexander Papp für Nationalmannschaft." Und mit Blick auf die WM Ende des Jahres: "Kann er uns in Katar zum Weltmeistertitel schießen?"

"Hallo, ich bin jetzt der Alexander!"

Popp war wie Kathrin Hendrich zunächst mit Maske in den Pressekonferenz-Raum gekommen. Als sie auf dem Podium Platz nahm, zog sie die Maske vom Gesicht und sagte unter dem Gelächter der Anwesenden mit gesenkter Stimme: "Hallo, ich bin jetzt der Alexander und freue mich, dass ich hier bin!" In Richtung von Bundestrainer Flick, der am Sonntag auch beim Finale im Stadion sein wird, sagte sie: "Im November und Dezember bin ich noch in der Champions League unterwegs. Da muss Hansi schon gute Argumente haben. Aber vielleicht kann ich ja auch noch nachkommen."

Einige Mitspielerinnen, darunter Lina Magull, saßen bei der Pressekonferenz übrigens mit im Raum und amüsierten sich köstlich über ihre Kollegin. "Ich habe gesagt, dass ich es durchziehe. Weil Lina das nicht glauben wollte, sitzt sie da hinten und schaut zu", sagte Popp.

Popp und Mead jagen EM-Rekord

Popp führt mit sechs Treffern gemeinsam mit der Engländerin Beth Mead die Torjäger-Liste der EM an. Im Finale am Sonntag (18 Uhr MESZ / live im Ersten und bei sportschau.de) haben beide die Chance, den bis zur EM von Inka Grings gehaltenen Rekord für die meisten Tore bei einer EM-Endrunde zu übertreffen.

"Löwen-Bändigerin" Popp will zum Finale Steaks mitbringen

Die Engländerinnen dürften sich allein vor der Stimmung, die derzeit im deutschen Team herrscht, fürchten, vom öffentlichen Druck im Mutterland des Fußballs ganz zu schweigen. Einmal am Witzeln, nahm Popp - inzwischen wieder ohne künstlichen Bart - auch gleich noch die Schlagzeilen in den englischen Medien aufs Korn. "Ex-zookeeper aims to tame lionesses", titelte die renommierte "The Times" vor dem Finale: "Ex-Zootierpflegerin will Löwinnen zähmen." Popp meinte dazu grinsend: "Ich bringe einfach ein paar Steaks mit, Futter geht immer."

Popp hat den Beruf der Tierpflegerin im Tierpark Essehof bei Braunschweig erlernt. Jetzt nutzte sie einen freien EM-Tag zwischen den Spielen zu einem Besuch im Londoner Zoo. Was die englische Presse allerdings außer Acht ließ: In Essehof gibt es zwar Steppenzebras, Wasserschildkröten und Erdmännchen (Popps Lieblingstiere), aber keine Löwen ...