Deutschland gegen Finnland Voss-Tecklenburg setzt auf Rotation mit "guter Balance" Stand: 15.07.2022 14:50 Uhr

Sportlich ist das abschließende Gruppenspiel von Deutschland gegen Finnland für die DFB-Frauen ohne Wert. Die Chance für Spielerinnen aus der zweiten Reihe - oder geht dann der Rhythmus verloren? Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will auf das Gleichgewicht achten.

Von Florian Neuhauss (London)

Schon nach dem Auftaktspiel hatte Voss-Tecklenburg betont, alle 23 Spielerinnen einsetzen zu können. Mittlerweile haben 18 von ihnen gespielt. "Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das Niveau abgesunken wäre, wenn gewechselt worden ist", sagte Jule Brand, die zwei Joker-Einsätze hatte. "Wir haben das Niveau aufrechterhalten und uns immer neue Chancen erspielt." Und auch Tabea Waßmuth glaubt an die Stärke (von) der Bank: "Jede die reinkommt, kann das Spiel verändern. Das kann auf jeden Fall eine Waffe werden. Und es ist total cool, dass wir dieses Privileg haben, dass wir 23 supergute Spielerinnen haben."

Zieht man die beiden Ersatztorhüterinnen ab, warten nur noch Sara Doorsoun, Nicole Anyomi und Laura Freigang (alle Eintracht Frankfurt) auf ihren ersten Einsatz. Ob sie in der Partie gegen Finnland (16.07.2022/21 Uhr MESZ) eine Chance bekommen werden?

Fest steht bisher nur, dass die Bundestrainerin die Gelbgesperrten Lena Oberdorf und Felicitas Rauch in ihrer Anfangsformation ersetzen muss. Zudem dürfte Lina Magull aufgrund von Oberschenkelproblemen geschont werden.

Finnland vor Augen, Viertelfinale im Kopf

"Wir haben ein paar Ausfälle, die wir verkraften müssen", sagte Voss-Tecklenburg am Freitag. "Aber das können wir kompensieren. Die Breite des Kaders gibt das absolut her." Rotation ja, aber mit einer guten Balance kündigt die Bundestrainerin an, die erwartet, dass sich die Finninnen "anständig aus dieser EM verabschieden wollen". Ihre Mannschaft werde das Spiel "mit viel Freude und Energie angehen und dann wieder nach Brentford zurückkehren, um den nächsten Schritt zu machen".

Wie auch immer man es dreht: Das Team hat das abschließende Gruppenspiel vor Augen, muss aber schon das Viertelfinale am kommenden Donnerstag (21.07.2022/21 Uhr MESZ, live im Ersten und bei sportschau.de) im Kopf haben. Wie viel Rotation kann sie dem Team zumuten, ohne dass es aus dem Tritt kommt? Und wie viel Rotation muss sein, um Kräfte für die K.o.-Spiele zu sparen?

Kleinherne und Lattwein vor EM-Startelfdebüt

Nachhaltig empfohlen hat sich für ihr EM-Startelfdebüt Sophia Kleinherne. Ab der 62. Minute für Rauch auf die Position der Linksverteidigerin gerückt, zeigte die Frankfurterin gegen Spanien einen sehr beherzten Auftritt, gab keinen Ball verloren und gewann einen Großteil ihrer Zweikämpfe. "Ich wollte da sein, wenn ich die Chance bekomme", verriet die 22-Jährige und fügte lächelnd hinzu: "Ich bin happy."

Auch wenn Kleinherne betonte, "in Stein gemeißelt ist noch nicht, dass ich gegen Finnland anfange", dürfte an ihr genauso kein Weg vorbeiführen wie an Lena Lattwein. Die Wolfsburger Mittelfeldspielerin wirkte in den beiden ersten Spielen als Joker, als wäre sie ein alter Hase und kein EM-Neuling. Ihre Torpremiere feierte sie schon gegen Dänemark (4:0). Den Kreativpart von Magull dürfte Linda Dallmann übernehmen, die bereits bei der EM vor fünf Jahren ihre ersten Einsätze hatte. Sydney Lohmann plagten zuletzt Knieprobleme. Torjägerin Lea Schüller fehlt weiterhin nach ihrem positiven Corona-Test.

Andere Mittel als gegen Dänemark und Spanien gefordert

Nach der beeindruckenden Defensivleistung der Mannschaft gegen Spanien sagte Voss-Tecklenburg: "Wir haben den richtigen Fight und Spirit gezeigt. Gegen Finnland werden wir andere Mittel brauchen." Auch das Duell mit den eigentlich spielstarken Däninnen ist mit dem dritten Gruppenspiel nicht vergleichbar.

Gegen einen sicher tiefstehenden Gegner braucht es Tempo im Spiel. Dafür haben in den beiden ersten Partien besonders Svenja Huth und Klara Bühl gesorgt. Huth hat 180 anstrengende Minuten in den Beinen. Bühl verließ gegen Spanien bereits nach 61 Minuten das Feld, war bis dahin aber schon zehn Kilometer gelaufen und hatte sagenhafte 29 Zweikämpfe bestritten. Damit ließ die Linksaußen sogar Abräumerin Lena Oberdorf (23) weit hinter sich, obwohl diese bis zur 84. Minute auf dem Feld stand. Hier könnten Brand und Waßmuth ins Spiel kommen.

Abwehrchefin Hegering droht Gelb-Sperre in K.o.-Runde

Aber es lauert auch noch die "gelbe Gefahr": Abwehrchefin Marina Hegering würde bei einer weiteren Gelben Karte das Viertelfinale verpassen. In Rauch fehlt MVT bereits ein Glied ihrer Viererkette. Wie auch immer sich die Bundestrainerin beim Personalpuzzle entscheiden mag, eines steht fest. "Wir wollen die Euphorie mitnehmen", sagte Merle Frohms. Die Torhüterin dürfte als eine der wenigen ihren Platz in der Startformation sicher haben.