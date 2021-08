Sportschau: Wie wird sich Ihres Erachtens die Corona-Krise und die TV-Präsenz auf den Zuschauerschnitt der Frauen-Bundesliga auswirken?

Schult: Es ist unglaublich wichtig, Zuschauer im Stadion zu haben, weil wir Emotionen mit den Fans teilen wollen. Ich glaube nicht, dass das Fernsehangebot die Leute davon abhält. Jetzt hoffen wir darauf, dass möglichst viele Leute wieder Live-Sport sehen wollen, die in der Corona-Krise nicht kommen konnten. Selbst wenn wir in allen Stadien ja nur 50 Prozent Auslastung hätten, würde es unserem Zuschauerschnitt guttun.

Sportschau: Seit 2014/2015 teilen sich der FC Bayern und VfL Wolfsburg die Meisterschaft auf. Würden Sie bejahen, dass es keine anderen Titelkandidaten gibt?

Schult: Ja, so wird es sein. Auch der Dritte TSG Hoffenheim hat viele Stammspielerinnen verloren, unter anderem an uns (Tabea Waßmuth und Lena Lattwein, Anm. d. Red.). Die professionellen Bedingungen sind in München und bei uns herausragend, das gibt es bei den anderen Vereinen so nicht.

Sportschau: Wäre Eintracht Frankfurt ein Anwärter, der als erstes in die Phalanx von Wolfsburg und Bayern eindringt?

Schult: Sie sind auf jeden Fall ein Kandidat. Eintracht Frankfurt hat mit dem Erreichen des Pokalfinals gezeigt, was an Potenzial vorhanden ist. Es kommt nicht nur darauf an, wie viel Geld in die Mannschaft gesteckt wird, sondern welch professionelle Bedingungen geschaffen werden. Der nächste Verein, der sich das auf die Fahnen geschrieben hat, ist der 1. FC Köln - da bin ich auch sehr gespannt. Die TSG Hoffenheim spielt mit vielen Talenten einen guten Ball, Turbine Potsdam ist nie zu vernachlässigen, und auch Bayer Leverkusen hat gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist.

Sportschau: Was ist vom VfL Wolfsburg nach dem Umbruch im Kader mit dem neuen Trainer Tommy Stroot zu erwarten?

Schult: Es ist immer etwas Neues, wenn das Trainerteam komplett wechselt und eine neue Philosophie mitbringt. Wir haben dazu frischen Wind im Kader bekommen. Ich bin gespannt, wie wir die Idee des Trainers nach wenigen Wochen Vorbereitung auf den Platz bekommen. Es tut auch mal gut, wenn Veränderungen da sind. Tommy Stroot ist ein akribischer Arbeiter, fast ein Perfektionist, aber auch ein empathischer Mensch, der alle mit ins Boot nimmt.

Sportschau: Bis auf eine Ausnahme beim Aufsteiger Carl Zeiss Jena mit Anne Pochert als Cheftrainerin arbeiten wieder ausnahmslos Männer auf den Trainerbänken in der Frauen-Bundesliga.

Schult: Es ist tatsächlich schade, dass es nicht mehr Frauen geworden sind. Ich finde schön, dass wir zwei Co-Trainerinnen (Kim Kulig und Sabrina Eckhoff, Anm. d. Red.) beschäftigen, dazu kommt eine Torwarttrainerin (Alisa Vetterlein, Anm. d. Red.) und unser Scout Eva-Maria Virsinger. Unser Trainerteam ist also divers, deshalb fällt es bei uns nicht so auf, dass keine Cheftrainerin da ist. Es hängt damit zusammen, dass wir kein 50:50-Verhältnis beim Angebot haben. Frauen sind in den letzten 20 Jahren bei der Trainerausbildung nicht so unterstützt worden, wie es hätte sein können, aber man hat das Gefühl, dass sich etwas verändert. Ich hoffe, dass auch in den drei Männer-Ligen die Tür immer mehr geöffnet wird, und vielleicht kriegen wir irgendwann auch mal eine Cheftrainerin im Männerfußball.

Sportschau: Wie sehr freut es Sie beim Thema Gleichberechtigung, dass Borussia Dortmund ein Frauenteam gegründet hat?

Schult: Das ist das richtige Signal, mehr als 1.000 Zuschauer bei der Eröffnung sind überragend. Es hatten sich viele Frauen fürs Probetraining beworben. So ein Verein polarisiert einfach. Bei der Entscheidung, dass die Frauen dabei ganz unten auf Kreisebene anfangen, waren die Fans eingebunden. Wenn es so weitergeht, freuen wir uns, den BVB in acht oder zehn Jahren in der Frauen-Bundesliga begrüßen zu können. Jeder muss seinen Weg finden. Wichtig ist, dass Frauenfußball überhaupt ermöglicht wird. Es geht um ein Angebot für alle in der Gesellschaft.