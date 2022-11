Haaland, Grifo und Co. "Spieler der Stunde" verpassen die WM Stand: 14.11.2022 15:00 Uhr

Mit einem Hattrick gegen Union Berlin hat sich Freiburgs Vincenzo Grifo in einen langen Weihnachtsurlaub verabschiedet. Der Italiener wird die WM in Katar ebenso verpassen wie Norwegens Erling Haaland. Und noch so einige weitere Stars aus Europas Ligen.

Vincenzo Grifo hatte es nach seinem Dreierpack am Sonntag gegen Union Berlin gar nicht so eilig. Der Matchwinner des SC Freiburg, der getrost als einer der "Spieler der Hinrunde" in Deutschlands Bundesliga bezeichnet werden kann, kündigte ganz entspannt an, den Teamkollegen erst einmal noch einen auszugeben, bevor er sich in die bevorstehende längere Pause verabschiedet. "Ich lass mir was einfallen und bringe etwas Ordentliches zu Essen mit in die Kabine", kündigte der 29-jährige gebürtige Pforzheimer an, der international für Italien zu Werke geht.

Und hier beginnt Grifos Problem. Weil Italien sich nicht für die WM qualifiziert hat, "darf" Freiburgs Unterschiedsspieler in den kommenden Tagen noch zu zwei Testspielen mit der italienischen Nationalmannschaft ran (Mittwoch Albanien, Sonntag Österreich), bevor er sich in einen ausgedehnten Weihnachtsurlaub verabschiedet und die WM am TV verfolgen wird. Ebenso natürlich wie die italienischen Stars Marco Verratti, Jorginho und Gianluigi Donnarumma.

Haaland fehlte Norwegen in entscheidenden Quali-Spielen

Ebenso wenig wie Grifo werden die Fans in Katar Erling Haaland bewundern können. Der möglicherweise derzeit beste Angreifer der Welt ist Norweger - auch sein Team hat sich nicht für Katar qualifizieren können.

Verletzungsbedingt fehlte er seinen Norwegern bei den entscheidenden vier Spielen der WM-Quali. Und dabei wäre der 22-Jährige sehr wichtig gewesen: Vor allem beim überraschenden 0:0-Unentschieden gegen Lettland fehlte den Skandinaviern die Durchschlagskraft im Angriff.

Osimhen fehlt mit Nigeria

Während Haaland in der Hinrunde die Fans der englischen Premier League von den Sitzen gerissen hat, gelang dies Victor Osimhen in der italienischen Serie A. Der Mittelstürmer des SSC Neapel erzielte in elf Ligaspielen neun Tore und hat einen großen Anteil daran, dass die Süditaliener im Moment die Liga dominieren, wie das zuletzt selten einem Team gelang.

Volltreffer: Victor Osimhen

Aber auch Osimhen wird seine derzeit überragende Verfassung nicht vor einem Weltpublikum zeigen können. Denn mit Nigeria verlor der 23-Jährige die entscheidenden Playoff-Spiele in der afrikanischen Qualifikation gegen Ghana.

Alaba schaut in die Röhre

David Alaba hat im Sommer 2021 mit seinem Wechsel von den Bayern zu Real Madrid vieles richtig gemacht. Der Österreicher gewann mit den Königlichen die Champions League und konnte einen weiteren Schritt in seiner beeindruckenden Karriere machen.

Bei der WM wird der 30-Jährige allerdings in die Röhre schauen. Denn Österreich scheiterte in den Playoffs mit seiner "Goldenen Generation" völlig überraschend mit 1:2 an Wales. Was bedeutet, dass auch Bundesliga-Helden wie Marcel Sabitzer oder Top-Torjäger Marko Arnautovic in der Adventszeit viel Zeit vor dem TV verbringen werden, um den anderen zuzuschauen, anstatt selbst mitzutun.

Mo Salah wirbelt nur auf dem Sofa

Immer wieder faszinierend sind die Auftritte von Mo Salah auf dem Fußballrasen. Mit seiner enormen Wendigkeit und seiner Kaltschnäuigkeit vor dem gegnerischen Tor ist er nach wie vor eine der entscheidenden Säulen beim FC Liverpool. Und natürlich in Ägyptens Nationalteam. Nur hat sich diese leider nicht für die WM qualifizieren können.

Eine zweite WM-Teilnahme nach 2018 bleibt Salah und den Ägyptern also vorerst verwehrt. Von zahlreichen Laserpointern irritiert, war es der Liverpool-Star, der als erster Elfmeterschütze im entscheidenden Spiel gegen den Senegal antrat - und verschoss. Ausgerechnet Ex-Liverpool-Kollege Sadio Mané gelang der entscheidende Treffer für die Qualifikation Senegals.

Riyad Mahrez - Algerier scheiterten an Kamerun

Welch eine Dramatik um Algerien und Superstar Riyad Mahrez: In den Playoffs gegen Kamerun reichte ein 1:0 aus dem Hinspiel nicht. Kamerun gewann das Rückspiel mit 2:1 durch einen Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung.

An Kamerun gescheitert - Riyad Mahrez

Sergio Ramos - Luis Henrique will ihn nicht

Die spanische Nationalmannschaft ohne Sergio Ramos - viele Jahre war dies undenkbar. Spaniens aktueller Coach Luis Henrique hat dieses Szenario aber nun zu einem Fakt gemacht. Er hat den 36-jährigen Abwehrchef, der seit 2021 für Paris St. Germain spielt, nicht für den WM-Kader nominiert. Obwohl Ramos die Verletzung, die ihn im Sommer einige Wochen außer Gefecht setzte, überwunden hat.

Sehr überraschend auch: Henrique verzichtet auch auf Thiago vom FC Liverpool. Der schlaue Mittelfeldmann ist ebenso nicht dabei wie der langjährige Keeper David de Gea.

Auch der schillernde Oldie fehlt

Gern hätte man in Katar auch noch einmal die Auftritte von "König Ibra" gesehen. Doch auch Zlatan Ibrahimovic scheiterte mit seinen Schweden in den entscheidenden Playoffs. Polen um Robert Lewandowski war in der entscheidenden Partie zu stark für die Nordlichter.

Ibrahimovic denkt trotzdem noch lange nicht ans Aufhören - auch mit mittlerweile 41 Jahren nicht. "Ich spiele, so lange ich kann", kündigte er unlängst noch an.