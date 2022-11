FIFA WM 2022 "One Love"-Binde - Gelbe Karte laut DFB Mindestsanktion Stand: 23.11.2022 11:40 Uhr

Welche Strafe drohen den Spielern bei der WM in Katar für das Tragen der von der FIFA verbotenen "One Love"-Armbinde? Der DFB hat sich jetzt erstmals konkret geäußert.

Der Deutsche Fußball-Bund hat sich erstmals konkret zu den Strafen für das Tragen der von der FIFA verbotenen "One Love"-Armbinde geäußert. Eine Gelbe Karte sei die Mindestsanktion, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf der Sportschau.

DFB: Strafe könnte auch härter sein

Das gehe aus einem offiziellen Schreiben der FIFA hervor, das der DFB am Mittwoch (23.11.2022) erhalten habe. In dem Schriftstück werde aber auch betont, dass die Bestrafung über eine Verwarnung hinausgehen könnte.

Binde als Zeichen für Toleranz

Die FIFA hatte dem Deutschen Fußball-Bund und sechs weiteren europäischen Verbänden verboten, eine Kapitänsbinde mit einem Herz vor bunten Farben und der Aufschrift "1 Love" zu tragen. Die Teams wollten damit ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt sowie gegen Ausgrenzung setzen.

Aktionen der deutschen Spieler?

Ob die deutschen Spieler im Auftaktspiel am Mittwoch gegen Japan ein alternatives Zeichen des Protestes senden, wollte DFB-Manager Oliver Bierhoff im Sportschau-Interview weder bestätigen noch dementieren. "Das werden wir sehen. Die Sache hat die Jungs auf jeden Fall beschäftigt" , so Bierhoff. Das englische Team hatte am Dienstag mit einem kollektiven Kniefall vor dem Spiel auf die FIFA reagiert.

video Zwischen Haltung und Sport Bierhoff: "Versetzen Sie sich mal in die Lage der Spieler" DFB-Teamchef Oliver Bierhoff spricht im Interview mit Sportschau-Reporterin Lea Wagner über die ambivalente Stimmung in der Mannschaft vor dem Auftakt gegen Japan. Eine Reaktion auf die One-Love-Causa schließt er zumindest nicht aus.

CAS: Noch kein DFB-Schreiben eingegangen

Der DFB hatte wegen des Verbots der Kapitänsbinde am Dienstag (22.11.2022) angekündigt, rechtliche Schritte und einen möglichen Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) zu prüfen. Der CAS erklärte auf Sportschau-Anfrage am Mittwoch (23.11.2022), dass bisher noch kein entsprechender Antrag des DFB eingegangen sei.





video FIFA WM 2022 Nancy Faeser: "Hätte mir gewünscht, dass die Verbände nicht nachgeben" Innenministerin Nancy Faeser spricht im Tagesthemen-Dialog über ihren Katar-Aufenthalt, die Menschenrechts-Lage vor Ort und den Eklat um die One-Love-Armbinde.