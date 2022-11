FIFA WM 2022 Dänemark denkt über FIFA-Austritt nach Stand: 24.11.2022 13:26 Uhr

Der Streit zwischen der FIFA und einigen europäischen Verbänden spitzt sich in Folge der "One Love"-Diskussion zu. Dänemarks Verbandspräsident gab nun an, mit anderen Nationen über einen Austritt zu diskutieren.

Der Graben zwischen dem Fußballweltverband (FIFA) und einigen europäischen Verbänden spitzt sich während der WM in Katar weiter zu. Nun erklärte Jesper Möller, Vorsitzender des dänischen Fußballverbands DBU, bei einer Pressekonferenz, dass er über einen Austritt aus der FIFA nachdenkt.

Möller: Dialog über möglichen Austritt

"Das ist keine Entscheidung, die jetzt getroffen wurde. Wir sind uns darüber schon seit Langem im Klaren. Wir haben seit August in der nordischen Region darüber diskutiert", sagte Möller.

Nun seien diese Gedanken weiter fortgeschritten. "Ich habe es mir noch einmal überlegt. Ich stelle mir vor, dass es Herausforderungen geben könnte, wenn Dänemark von sich aus geht. Aber lassen Sie uns sehen, ob wir nicht einen Dialog über die Dinge führen können", so der DBU-Vorsitzende.

Norwegens Verband bereits im April mit heftiger Kritik an FIFA

Eine mögliche Mitstreiterin könnte Möller beim norwegischen Fußballverband finden. Präsidentin Lise Klaveness hatte im April bei einer Rede auf dem FIFA-Kongress den Weltverband und dessen Vorsitzenden Gianni Infantino scharf kritisiert.

Norwegens Verband werde "jede Initiative zur Sicherstellung der Kerngedanken des Fußballs, der Menschenrechte und gegen Diskriminierung unterstützen" , sagte die frühere norwegische Nationalspielerin damals. Durch den Fußball könne man "Träume inspirieren und Barrieren durchbrechen. Aber nur wenn die Führungsfiguren richtig und auf höchstem Niveau agieren."

Eskalation wegen "One Love"-Binden

Die neue Eskalation ist eine Folge des Streits um die "One Love"-Armbinden, die Kapitäne von sieben UEFA-Nationen bei der WM tragen wollten. Doch die FIFA hatte das Tragen dieser Binden kurzfristig und mit Androhung sportlicher Strafen untersagt.

Infantino vor Wiederwahl zum FIFA-Präsidenten

Möller warf der FIFA daraufhin "Mobbing-Methoden" vor und erklärte, dass der DBU den derzeitigen Präsidenten Gianni Infantino bei seiner Wiederwahl nicht offiziell unterstützen werde. Gleiches hatte zuvor auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf angekündigt.

Eine Wiederwahl des umstrittenen FIFA-Präsidenten wird das voraussichtlich allerdings nicht verhindern. Infantino geht als einziger Bewerber für das Präsidentenamt der FIFA in die Wahl am 16. März 2023 in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, gehen.