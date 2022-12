FIFA WM 2022 Belgien-Coach Martinez tritt nach WM-Aus zurück Stand: 01.12.2022 19:02 Uhr

Roberto Martinez hat kurz nach dem Vorrunden-Aus Belgiens bei der WM in Katar die Konsequenzen gezogen und seinen Rücktritt erklärt. Der Spanier war seit 2016 im Amt.



"Es ist Zeit für mich zu akzeptieren, dass es das letzte Spiel für mich war. Es waren sechs tolle Jahre. Ich bin stolz auf die Spieler. Es gibt neue Ziele", erklärte der 49-Jährige nach dem 0:0 Belgiens gegen Kroatien. Die "Roten Teufel" sind nach einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage nur Gruppendritter hinter Marokko und den Kroaten geworden. Eine große Enttäuschung, war Belgiens "goldene Generation" doch als Mitfavorit in das Turnier gestartet.

Wer auf Martinez folgen wird, ist derzeit völlig unklar. In belgischen Medien kursieren unter anderem die Namen Thomas Tuchel und Mauricio Pochettino.

Martienz führte Belgien zu Platz drei in Russland

Martinez hatte die belgische Auswahl im August 2016 übernommen. Bei der WM 2018 in Russland führte der Spanier Belgien auf Platz drei - der größte Erfolg in der Geschichte des Landes. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr war das Team um die Superstars Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku im Viertelfinale am späteren Turniersieger Italien gescheitert.

Martinez hatte vor seinem Engagement als belgischer Nationaltrainer den englischen Premier-League-Club FC Everton betreut.

