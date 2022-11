FIFA WM 2022 "Ein trauriger Tag" - Argentinien nach WM-Pleite unter Schock Stand: 22.11.2022 15:44 Uhr

Argentinien hat seinen Start in die WM in Katar gründlich verpatzt. Nach der 1:2-Pleite gegen Underdog Saudi-Arabien müssen die zuvor 36 Mal in Folge ungeschlagenen Südamerikaner um den Achtelfinal-Einzug zittern. Für den bisher so erfolgreichen Coach Lionel Scaloni könnte es ungemütlich werden.

Von Hanno Bode

Gebannt schauten die Schülerinnen und Schüler der Bernardino-Rivadavia-Grundschule Nr. 227 am frühen Dienstagmorgen (22.11.2022) auf einen riesigen LED-Bildschirm. Einige hatten ihre Gesichter mit der argentinischen Nationalflagge angemalt, andere trugen blau-weiße Hüte oder Fahnen in ihren Händen. Um 7.10 Uhr Ortszeit brach großer Jubel in der Lehranstalt in Pujato an der Route 33 aus, als Lionel Messi "La Albiceleste" in Führung brachte.

Auch ein anderer Lionel war zu diesem Zeitpunkt noch mit sich und der Fußball-Welt im Reinen: Lionel Scaloni. Der Nationaltrainer hatte als Kind die 40 Kilometer von der Großstadt Rosario liegenden Bernardino-Rivadavia-Grundschule besucht und dort fürs Leben gelernt. Seit der 44-Jährige das Amt des Nationaltrainers innehat, ist die Verehrung für ihn in seiner früheren Lehranstalt riesengroß. Daran dürfte auch die für Argentinien fast schon peinliche Niederlage gegen Saudi-Arabien nichts ändern.

Allerdings tat Scaloni während des Duells mit den Arabern auch nichts dafür, dass die Heldenverehrung für ihn weiter zunimmt. Das Verhalten des Coaches war für Außenstehende jedenfalls rätselhaft.

FIFA WM 2022 Argentinien verliert sensationell gegen Saudi-Arabien Die WM in Katar hat ihre erste Riesensensation. Titelmitfavorit Argentinien verlor sein erstes Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien und muss nun um den Achtelfinal-Einzug zittern.

Scaloni nimmt Gegentore emotionslos hin

Ein regungs- und emotionsloser Scaloni war nach den beiden argentinischen Gegentreffern in Hälfte zwei zu beobachten. Es schien beinahe so, als würde der 44-Jährige den "Doppelpack" des Außenseiters als Betriebsunfall ansehen, den seine Elf schon wieder reparieren würde. Kurz nach dem 1:2 reagierte der Trainer zwar mit einem Dreifach-Wechsel auf den Rückstand. Doch die Personalrochade führte nicht zum gewünschten Erfolg. Einen Plan B schien der haushohe Favorit nicht zu haben.

Dabei spielte Saudi-Arabien fortan so, wie man - und auch Scaloni - es eigentlich im Vorfeld hatte erwarten können: Die "Grünen Falken" igelten sich in der eigenen Hälfte ein. Ein spürbarer Input von Außen, also vom Trainer, blieb aus. Selbst eine 14-minütige Nachspielzeit reichte den Argentiniern nicht aus, um die Blamage noch abzuwenden.

"Müssen und aufraffen und weitermachen"

Ebenso ratlos wie am Spielfeld wirkte Scaloni dann auch nach dem Abpfiff. "Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns aufzuraffen und weiterzumachen. Mehr brauchen wir nicht zu analysieren. Heute ist ein trauriger Tag, aber wir müssen uns aufraffen und weitermachen" , sagte der 44-Jährige. Etwas konkreter wurde Angreifer Lautaro Martinez: "Wir haben das Spiel wegen unserer Fehler verloren, besonders in der zweiten Halbzeit. Es sind Details, die den Unterschied ausmachen. Und wir müssen unsere Fehler korrigieren. In der ersten Halbzeit hätten wir mehr als ein Tor schießen müssen, aber es ist eine Weltmeisterschaf. Und wir haben noch zwei Endspiele vor uns" , erklärte der Torjäger von Inter Mailand, dem gleich zwei Abseitstreffer aberkannt wurden.

Argentinien gegen Mexiko und Polen unter Druck

Am Sonnabend (26.11.2022, 20 Uhr MEZ) gegen Mexiko und dem darauffolgenden Mittwoch (30.11.2022, 20 Uhr MEZ) gegen Polen muss die "Albiceleste" nun siegen, um das vorzeitige WM-Aus zu verhindern. Letzteres würde vermutlich das Ende der bisher so erfolgreichen Ära von Scaloni bedeuten. Der 44-Jährige ist seit 2018 im Amt und führte das Team zum Titel bei der Copa América 2021.

Der Sieg bei der prestigeträchtigen Südamerikameisterschaft nährte die Hoffnungen in seiner Heimat auf den dritten WM-Erfolg nach 1978 und 1986. Wobei der Begriff "Hoffnung" fast maßlos untertrieben ist. Im fußballbegeisterten Argentinien wird bei der letzten Weltmeisterschafts-Teilnahme von Superstar Messi der Titel beinahe schon erwartet.