Auch ohne Alphonso Davies von Bayern München liegen Kanada und die USA weiter auf WM-Kurs, auch Mexiko kommt in der Qualifikation wieder in Schwung. Kanada gewann in Honduras 2:0 und peilt weiter die erste WM-Teilnahme seit 1986 an, mit 19 Punkten aus neun Spielen liegt das Team an der Spitze der CONCACAF-Tabelle.

Einen Punkt dahinter rangieren die USA, die mit den beiden Bundesliga-Profis Tyler Adams (RB Leipzig) und Chris Richards (TSG Hoffenheim) in der Startelf ein 1:0 gegen El Salvador holten. Jungstar Ricardo Pepi vom FC Augsburg wurde nicht eingewechselt. Am Sonntag (Ortszeit) empfängt das Team von Gregg Berhalter Kanada.