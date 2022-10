Ausbeutung für WM-Infrastruktur FIFA bestätigt Gespräche über Entschädigungsfonds Stand: 17.10.2022 19:49 Uhr

Menschenrechtsorganisationen fordern einen Entschädigungsfonds für Menschen, die bei den Vorbereitungen für die WM in Katar ausgebeutet wurden. Die FIFA bestätigt nun "Gespräche".

FIFA-Sprecher Bryan Swanson bestätigte am Montag (17.10.2022) mit, dass es bereits laufende Gespräche über die Finanzierung von Wiedergutmachungszahlungen gebe. Internationale Menschenrechtsorganisationen fordern von den WM-Machern seit Monaten die Bereitstellung einer Entschädigungssumme in Höhe von 450 Millionen Dollar (umgerechnet rund 460 Millionen Euro), was dem Gesamtpreisgeld für die Teams der WM entspricht.

Zahlreiche Fälle der Ausbeutung von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern im Zuge der WM-Vorbereitung sind dokumentiert. Dabei geht es um unrechtmäßig erhobene Gebühren bei der Vermittlung, die Anwendung des offiziell abgeschafften Kafala-Systems, nicht gezahlte Löhne, Verletzung und Tod.

Doku-Serie "Katar - WM der Schande" Katar, die FIFA und die Menschenrechte Beim Bau der Stadien und anderer Infrastruktur für die WM wurden massive Menschenrechtsverletzungen dokumentiert. Die FIFA und Katar haben immer wieder Besserung gelobt und auf Reformen verwiesen, doch die werden bis heute kaum umgesetzt.

Ergebnisse über Verhandlungen "zu gegebener Zeit"

Wie Swanson auf einer Pressekonferenz mitteilte, sucht die FIFA gemeinsam mit der Internationalen Arbeiter-Organisation der Vereinten Nationen (ILO) sowie internationalen Gewerkschaften nach Lösungen. An den Gesprächen sind auch Vertreter der katarischen Regierung beteiligt. Weitere konkrete Informationen wurden nicht genannt, über die Ergebnisse der Verhandlungen wolle die FIFA "zu gegebener Zeit" informieren.

Die ILO steht allerdings ebenfalls in der Kritik. Es gibt Vorwürfe, dass Katar Einfluss auf Personalentscheidungen bei der ILO nehmen konnte. Die ILO wird von der FIFA und von Katar als Kronzeuge herangezogen, wenn es darum geht, auf Verbesserungen und Reformen hinzuweisen. "Katar hat das Kafala-System abgeschafft. Das ist ein Meilenstein. Das ist ein Game Changer. Und das sage nicht ich. Das sagt die ILO" , verkündete FIFA-Präsident Infantino beim FIFA-Kongress 2020. In einer Zusammenarbeit erhält die ILO jährlich 25 Millionen US-Dollar jährlich.

Swansons Aussagen sind das bislang stärkste Anzeichen für einen Kurswechsel der FIFA in der Frage eines Entschädigungsfonds für ausländische WM-Arbeiter. Offen bleiben wichtige Fragen: Wie soll ein solcher Fonds finanziert werden? Wieviel Geld kann genutzt werden? Und wie soll der Personenkreis festgelegt werden, der bezugsberechtigt wäre?

Forderung auch von Nationalverbänden

Zuletzt hatten mehrere Nationalverbände, darunter der DFB, ebenfalls einen Entschädigungsfonds gefordert. Zuletzt hatte eine UEFA-Arbeitsgruppe der FIFA ein Ultimatum gestellt, sich bis Ende Oktober des Thema anzuunehmen. Auch die Bundestagsfraktion der Grünen schloss sich der Forderung nach Entschädigungen an.

In Katar gibt es weiterhin eine große Intransparenz im Umgang mit Todeszahlen durch die katarische Regierung. Laut Statistiken aus Katar sind mehr als 15.000 Menschen nicht-katarischer Staatsangehörigkeit seit der WM-Vergabe 2010 gestorben. Wie viele Opfer davon im Zusammenhang mit WM-Projekten stehen, wird nicht veröffentlicht. Laut FIFA sind lediglich drei Arbeiter explizit aufgrund von Arbeitsunfällen beim Stadionbau gestorben.

Katar und FIFA seit der Vergabe in der Kritik

Katar und die FIFA stehen seit der WM-Vergabe 2010 in der Kritik, und das nicht nur wegen der Ausbeutung von Arbeitskräften. Die Vergabe kam mutmaßlich unter Korruption zustande, Homosexuelle werden in dem Land kriminalisiert und diskriminiert. Infantino bekräftigte mehrfach, dass "jeder Mensch willkommen" sei.