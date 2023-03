Drei Bundesligisten betroffen Auslosung und Termine - So geht es in der Europa League weiter Stand: 10.03.2023 10:50 Uhr

Bayer Leverkusen hat sehr gute Chancen, das Viertelfinale der Europa League zu erreichen. Die beiden anderen Bundesligisten haben berechtigte Chancen, bei der Auslosung vertreten zu sein.

Am Freitag (17.03.2023) werden noch acht Kugeln mit den Vereinsnamen im Topf sein. Ab 13 Uhr werden im schweizerischen Nyon die Lose gezogen.

Am Abend zuvor stellt sich heraus, wie die Namen lauten werden. Nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel des Achtelfinales gegen Betis Sevilla ist es sehr wahrscheinlich, dass Manchester United vertreten sein wird. Bayer Leverkusen nimmt einen 2:0-Vorsprung mit nach Budapest zum Rückspiel gegen Ferencváros.

Der SC Freiburg trägt die Hypothek einer Niederlage aus dem Hinspiel. Aber die fiel bei Juventus mit 0:1 glimpflich aus, daher rechnet sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich Chancen aus. Kapitän Christian Günter setzt im Rückspiel (Donnerstag, ab 18.44 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) auf den Heimvorteil: "Die Hütte wird brennen."

Der 1. FC Union Berlin holte in der Partie gegen Union Saint-Gilloise dreimal einen Rückstand auf, kam so zu einem 3:3 gegen die Belgier. Das spricht für Spannung am Donnerstag (ab 21 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) im Rückspiel.

Duelle von Teams aus einem Land ab Viertelfinale möglich

Teams aus demselben Verband dürfen im Achtelfinale noch nicht aufeinandertreffen. Das ist allerdings ab dem Viertelfinale möglich.

Der Gewinner des Turniers erhält ein Startrecht in der Gruppenphase der Champions League der Saison 2023/24.

Die weiteren Termine





Viertelfinale: 13. und 20. April

Halbfinale: 11. und 18. Mai

Endspiel: 31. Mai in der Puskás-Aréna in Budapest

Finalstadion 2023: die Puskas Arena in Budapest

Europa Conference League ebenfalls ausgelost

Auch für die Europa Conference League wird das Viertelfinale am 17. März (ab 14 Uhr) ausgelost. Nach dem Ausscheiden des 1. FC Köln ist dort kein Team aus der Bundesliga mehr vertreten.

Die weiteren Termine sind dieselben wie in der Europa League - abgesehen vom Endspiel, das am 7. Juni in der Eden-Arena in Prag stattfinden soll. Der Turniersieger erhält ein Startrecht in der Gruppenphase der Europa League der Saison 2023/24.

2022 gewann AS Rom die erste Auflage der Europa Conference League.