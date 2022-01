Kopfbälle im Kinderfußball - DFB setzt auf Schulung statt Verbot

Video: Streit um Minitore: Umstrittene Reform des Kinderfußballs

Seit Jahrzehnten spielen Kinder an Wochenenden in Siebener-Teams gegeneinander. Dabei blieben viele Kinder frustriert auf der Strecke, sagen Kritiker. Der DFB hat das Problem lange ignoriert. Jetzt aber will der Verband den Spielbetrieb neu gestalten. An der Basis sorgt das für Unmut. Autor: Volker Schulte | video