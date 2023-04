Champions League Nach 4:0 in der Liga - Milan mit breiter Brust gegen Neapel Stand: 11.04.2023 12:52 Uhr

In der italienischen Liga liegt die SSC Neapel klar vor der AC Mailand. Doch die Lombarden können mit breiter Brust und der größeren Erfahrung ins Viertelfinale der Champions League gehen.

Wenn man auf die Tabelle der Serie A schaut, dann scheint die Sache klar. Vor dem italienischen Duell im Viertelfinale der Champions League zwischen der SSC Neapel und der AC Mailand liegt der Tabellenführer aus dem Süden satte 22 Punkte vor Milan.

Aber klar ist die Sache zwischen den italienischen Topteams vor dem Hinspiel im San Siro von Mailand am Mittwoch (12.04.2023) dann irgendwie doch nicht.

Klatsche für Neapel in der Liga

Denn zuletzt gab es da dieses Aufeinandertreffen in der Liga, das Mailand in Neapel mit 4:0 gewann. Für den angehenden Meister war das eine herbe Klatsche. Für die Gäste aus der Lombardei trafen Rafael Leao (17. Minute/59.), Brahim Diaz (25.) und Alexis Saelemaekers (67.). Die Planungen für die Titelfeier muss Neapel jetzt nicht infrage stellen, doch das Team weiß nun, was ihm da gegen die AC Mailand bevorstehen könnte.

Viertelfinal-Debütant gegen siebenmaligen Sieger

Und dann muss Neapel auch weiterhin noch ohne seinen Top-Stürmer Victor Osimhen auskommen. Der Nigerianer fehlet auch im Ligaduell gegen Mailand an allen Ecken.

Zudem ist das Viertelfinale der Champions League völliges Neuland für Napoli. Noch nie sind die Erben Diego Maradonas, die im Achtelfinale Eintracht Frankfurt ausgeschaltet hatten, in der Königsklasse so weit gekommen. Milan dagegen hat die Champions League (beziehungsweise den Vorgängerwettbewerb) siebenmal gewonnen.

Pioli: "Wir sind Milan"

Das wissen auch die Trainer. "Wir sind im Viertelfinale, wir sind Milan und wir wollen weitermachen. Napoli ist stark, sie machen es in der Liga besser als wir, aber die Champions League ist die Champions League und Mailand ist Mailand" , erklärte AC-Coach Stefano Pioli.

Spalletti: "Milan Favorit"

Sein Kollege aus Neapel, Luciano Spalletti, macht keinen Hehl daraus, dass er sich über das Los Mailand nicht sonderlich gefreut hat. "Nur Dummköpfe würden sagen, dass dies ein günstiges Los ist. Ich hätte es vorgezogen, nicht gegen eine italienische Mannschaft zu spielen. Milan fühlt sich in der Champions League zu Hause, sie haben den Wettbewerb sieben Mal gewonnen. Ich habe gelesen, dass Paris und andere Mannschaften wie Man City Probleme haben, den ganzen Weg zu gehen, weil sie keine europäische Erfahrung haben. Wenn das stimmt, müssen wir sagen, dass Milan der Favorit in der Champions League ist" , erklärte der Napoli-Coach.