2. Bundesliga Paderborn gewinnt auch gegen Regensburg Stand: 10.09.2022 14:58 Uhr

Der SC Paderborn steht wieder an der Tabellenspitze. Gegen Jahn Regensburg gewannen die Ostwestfalen verdient und deutlich.

Der SC Paderborn hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Ostwestfalen kamen am Samstag (10.09.2022) gegen Jahn Regensburg zu einem 3:0 (1:0) und konnten den Hamburger SV von Platz eins wieder verdrängen.

Marcel Hoffmeier (21.) brachte den SCP nach Vorarbeit von Julian Justvan in Führung. Robert Leipertz (69.) erhöhte per Nachschuss auf 2:0, Marvin Pieringer (86.) sorgte für den Endstand. In der 68. Minute hatte Regensburgs Steve Breitkreuz nach Videobeweis die Rote Karte nach einer Notbremse gesehen.

Muslija prüft Regensburger Schlussmann

Im fünften Saison-Heimspiel war es der fünfte Sieg für Paderborn. Regensburg ist hingegen seit sechs Spielen ohne Dreier. Die Ostwesrtfalen begannen eher verhalten, doch nach dem Führungstor erhöhten die Gastgeber den Druck und kamen zu weiteren Chancen.

Florent Muslija (30.) zwang mit einem 18-m-Freistoß Regensburgs Schlussmann Dejan Stojanovic zu einer Glanzparade. Eine Minute später traf erneut Muslija die Querlatte des Tores der Oberpfälzer. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte scheiterte SCP-Mittelfeldspieler Leipertz (45.+2) mit einem Lupfer am gut reagierenden Stojanovic.

Paderborn in Fürth

Der SC Paderborn reist zum Abschluss des 9. Spieltages zu der SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 18.09.2022 um 13.30 Uhr). Zeitgleich hat Regensburg den FC St. Pauli zu Gast.