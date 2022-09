Verdienter Sieg am Freitagabend Nürnberg belohnt sich spät gegen Bielefeld Stand: 09.09.2022 21:34 Uhr

Im Duell zweier Traditionsvereine hat der 1. FC Nürnberg am Freitagabend (09.09.2022) spät gegen Arminia Bielefeld den Siegtreffer erzielt.

Ein Treffer von Nürnbergs Kwadwo Duah (52.) war wegen knapper Abseitsposition von Zuspieler Felix Lohkemper nach Überprüfung durch den Videoassistenten nicht anerkannt worden. Der Schweizer vergab eine weitere hochkarätige Torchance im weitgehend chancenarmen Spiel in der 70. freistehend mit einem wuchtigen Schuss über das Tor der Gäste. Doch sehr spät erlöste Lino Tempelmann die "Clubberer" mit einem Kopfballtreffer nach einem Freistoß von Mats Möller Daehli (90.).

Erleichterung bei den Nürnbergern

"Wir haben eine Reaktion gezeigt und es besser gemacht als in den letzten Wochen" , sagte Torschütze Tempelmann. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht von der ersten bis zur 90. Minute. Wir hatten die Kontrolle, sind nie hektisch geworden oder ins Wanken geraten" , meinte der in die Kritik geratene Trainer Robert Klauß.

Der "Club" rutscht durch den Erfolg zumindest kurzzeitig in der Tabelle auf Platz zehn, die Arminen verharren mit weiterhin fünf Zählern auf dem 15. Platz. Doch könnten zwei der drei hinter Bielefeld rangierenden Vereine an den Ostwestfalen vorbeiziehen: Magdeburg und Fürth spielen am Sonntag gegeneinander, Schlusslicht Braunschweig ist im Derby am Samstag bei Hannover 96 zu Gast.

Nürnberg muss nach Darmstadt

Der 1. FC Nürnberg muss am 9. Spieltag zum SV Darmstadt 98 (Samstag, 17.09.2022 um 13.00 Uhr). Die Bielefelder sind zeitgleich zu Hause gegen Holstein Kiel gefordert.