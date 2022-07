Überblick Alle Spiele der 2. Bundesliga - im TV und online Stand: 11.07.2022 20:18 Uhr

Über die 2. Bundesliga berichtet die Sportschau in großem Umfang - in Video und Audio, linear sowie on demand. Ein Überblick.

Das Wichtigste vorneweg: Immer montags um 0.01 Uhr gibt es Videos zu allen Bundesliga- und Zweitligaspielen in der Mediathek, in der App, auf sportschau.de und auf den Social-Media-Plattformen.

TV-Sendezeiten Uhrzeit Sender Inhalt Fr, 22:30 Uhr ONE alle Freitagsspiele in der Zusammenfassung Sa, 18 Uhr ARD alle Samstagnachmittagsspiele als Zusammenfassung So, 18:30 Uhr ARD alle Sonntagsspiele in der Zusammenfassung

Online/Social Media: Alle Spiele können Sie komplett über 90 Minuten live hören, sowohl jedes Spiel einzeln als auch in Konferenzen. Das Angebot ist im Livecenter in der App und bei sportschau.de zu finden. Die Audiostreams gibt's außerdem in der ARD-Audiothek und bei Sprachassistenten wie Amazon Alexa. Dort finden Sie nach den Spielen auch alle Interviews auf Abruf.

Alle Spiele als Video-Zusammenfassung in der App, bei sportschau.de, bei YouTube und in der Mediathek in der Nacht von Sonntag auf Montag (00:01 Uhr) nach jedem Spieltag. Ausgewählte Zusammenfassungen auch auf Facebook.

Amazon Alexa, Google Assistant und Co.: Jedes Spiel der zweiten Bundesliga können Sie auch bei Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant in voller Länge hören. Natürlich gibt es dort auch die Zweitligakonferenz am Samstagnachmittag.

Spieltags-Podcast: Das Sportschau Bundesliga Update

Das Sportschau Bundesliga Update liefert ab dem 5. August jeden Freitag- und Montagmorgen das Wichtigste rund um die Bundesliga in ca. 10 Minuten. Sportschau-Moderator Tobi Schäfer gibt einen Überblick über die Lage in der Liga und in den Teams, den Gossip aus den Social Media Kanälen und einen Aus- und Rückblick.

Mit dem Sportschau Bundesliga Update können Sie immer mitreden, wenn es um die erste und zweite Liga geht. Am besten gleich abonnieren.