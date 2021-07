Bei Hannover 96 ist wieder Ernüchterung eingekehrt. Nur eine Woche nach dem Saisonauftakt bei Werder Bremen (1:1) verloren die Niedersachsen am Samstag (31.07.2021) ihr erstes Heimspiel gegen Hansa Rostock verdient mit 0:3 (0:1). Bei der Rückkehr der Zuschauer in die Arena in Hannover schossen Hanno Behrens (40. Minute), John Verhoek (46.) und Nik Omladic (90.+3) die Tore für den Aufsteiger. 22.250 Fans waren zugelassen, lediglich 13.600 kamen.