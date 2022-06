Saisonvorbereitung Fußball-Bundesliga: Test-Spiele und Termine Stand: 08.06.2022 11:57 Uhr

Österreich bleibt neben Deutschland das beliebteste Land der Fußball-Bundesligisten, wenn es um ein Trainingslager in der Vorbereitung geht.

Die Bayern zieht es in die Ferne, zwei Klubs gehen sogar zweimal auf Reisen - die Sportschau gibt einen Überblick über die Termine der Teams aus der Fußball-Bundesliga:

FC Bayern München

Trainingsstart: 8. Juli

Trainingslager: 18. bis 24. Juli US-Reise nach Washington und Green Bay

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 20. Juli D.C. United. 23. Juli Manchester City

Borussia Dortmund

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 15. bis 23. Juli in Bad Ragaz/Schweiz

Testspiele Datum Gegner Ergebnis noch nicht bekannt noch nicht bekannt

Bayer Leverkusen

Trainingsstart: 25. Juni

Trainingslager: 14. bis 23. Juli in Zell am See (Österreich)

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 9. Juli MSV Duisburg

RB Leipzig

Trainingsstart: 25. Juni

Trainingslager: 10. bis 17. Juli in Aigen

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 21. Juli FC Liverpool

1. FC Union Berlin

Trainingsstart: 20. Juni

Trainingslager: 23. bis 26. Juni in Bad Saarow und 11. bis 20. Juli in Neukirchen am Großvenediger (Österreich)

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 6. Juli Eintracht Braunschweig 9. Juli Bohemians Dublin

SC Freiburg

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 6. bis 15. Juli in Schruns (Österreich)

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 2. Juli SV Elversberg

1. FC Köln

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 3. bis 10. Juli in Donaueschingen

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 1. Juli TuS Mondorf 8. Juli Austria Lustenau 9. Juli Grasshopper Club Zürich 16. Juli AC Mailand 17. Juli Kickers Offenbach 22. Juli NEC Nijmegen

1. FSV Mainz 05

Trainingsstart: 21. Juni

Trainingslager: 13. bis 20. Juli in Grassau

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 25. Juni FC Kiedrich

TSG 1899 Hoffenheim

Trainingsstart: 26. Juni

Trainingslager: 11. bis 17. Juli in Kitzbühel (Österreich)

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 2. Juli Astoria Walldorf 9. Juli 1. FC Heidenheim

Borussia Mönchengladbach

Trainingsstart: 26. Juni

Trainingslager: 3. bis 10. Juli in Rottach-Egern

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 1. Juli Rot-Weiss Essen 10. Juli 1860 München 16. Juli Standard Lüttich 23. Juli Real Sociedad San Sebastian

Eintracht Frankfurt

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 9. bis 16. Juli in Windischgarsten (Österreich)

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 9. Juli Linzer ASK

VfL Wolfsburg

Trainingsstart: 22. Juni

Trainingslager: 8. bis 16. Juli in Seefeld (Österreich)

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 23. Juli FC Brentford

VfL Bochum

Trainingsstart: 20. Juni

Trainingslager: 10. bis 17. Juli Kronplatz/Südtirol

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 25. Juni Wuppertaler SV 29. Juni 1. FC Monheim 2. Juli 1. FC Bocholt 8. Juli SC Paderborn

FC Augsburg

Trainingsstart: noch offen

Trainingslager: noch offen

Testspiele Datum Gegner Ergebnis noch nicht bekannt noch nicht bekannt

VfB Stuttgart

Trainingsstart: 25. Juni

Trainingslager: 9. bis 16. Juli in Weiler-Simmerberg

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 2. Juli SV Böblingen

Hertha BSC

Trainingsstart: 20. Juni

Trainingslager: 27. Juni bis 2. Juli in Kienbaum und 12. bis 23. Juli in Burton-upon-Trent (England)

Testspiele Datum Gegner Ergebnis 2. Juli SV Babelsberg 8. Juli Energie Cottbus 16. Juli Derby County

FC Schalke 04

Trainingsstart: 20. Juni

Trainingslager: 11. bis 20. Juli in Mittersill (Österreich)

Testspiele Datum Gegner Ergebnis noch nicht bekannt noch nicht bekannt

Werder Bremen

Trainingsstart: 19. Juni

Trainingslager: 30. Juni bis 10. Juli in Zell am Ziller (Österreich)