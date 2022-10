München siegt in Hoffenheim Choupo-Moting trifft - Bayern zurück im Modus Stand: 22.10.2022 18:52 Uhr

Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga in den Bayern-Modus geschaltet und ohne Probleme in Hoffenheim gewonnen.

Die Tore beim 2:0-Sieg in Sinsheim erzielten am Samstag (22.10.2022) Jamal Musiala (18. Minute) und Eric Maxim Choupo-Moting (38.). Damit liegen die Bayern zumindest bis Sonntag nur noch einen Punkt hinter Union.

Es war der Abschluss einer Woche, wie der FC Bayern sie gerne mag: Drei Spiele, drei Siege, zwölf Tore.

Neuntes Pflichtspieltor von Musiala

Schon vor dem Führungstreffer hatten Serge Gnabry und Choupo-Moting Chancen zur Führung. Dann vergaßen die Hoffenheimer nach einer Ecke Musiala am langen Pfosten, und der traf vollendete ohne Probleme. Mit seinem neunten Pflichtspieltor übertraf Musiala schon jetzt seine Vorjahresbilanz - dabei ist gerade einmal ein Drittel der Saison vorbei.

Vierter Treffer für Choupo-Moting im dritten Spiel

Das Tor Choupo-Motings nach Vorarbeit von Gnabry kurz vor der Pause brachte die Überlegenheit der Bayern zum Ausdruck. Es war bereits der vierte Treffer des Mittelstürmers in den zurückliegenden drei Pflichtspielen.

Dass der zuletzt etwas müde Sadio Mané zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison auf der Bank saß, fiel nicht groß auf.

Hoffenheims Baumann pariert stark

Die TSG hatte es ihrem Schlussmann Oliver Baumann zu verdanken, dass die Münchner in den ersten 45 Minuten nicht noch mehr Tore schossen. Baumann parierte gegen Musiala, Choupo-Moting, Gnabry und Leon Goretzka - doch bei den beiden Gegentoren war er machtlos.

Auf der anderen Seite hatte auch Hoffenheim Chancen, doch Georginio Rutter (40.) und Grischa Prömel (45.) kamen nicht am starken Neuer-Vertreter Sven Ulreich vorbei.

Bayern im Verwaltungsmodus

Zu Beginn des zweiten Durchgangs verwalteten die Bayern ihre Führung. Es passierte kaum etwas vor beiden Toren, das Spiel schleppte sich dahin. Die Münchner bettelten aufgrund ihrer Passivität beinahe ein wenig um ein Gegentor, doch Hoffenheim nutzte diese Phase nicht aus.

Barcelona bittet den Rekordmeister zum Rückspiel

Am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase muss der FC Bayern München auswärts beim FC Barcelona bestehen (Mittwoch, 26.10.2022 um 21.00 Uhr).

Zum Abschluss des 12. Spieltages der Fußball-Bundesliga ist die TSG 1899 Hoffenheim in Köln zu Gast (Sonntag, 30.10. um 19.30 Uhr). Einen Tag früher sind die Münchener zu Hause gegen Mainz gefordert (15.30 Uhr).