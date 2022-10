Zwei Treffer kurz vor Schluss Schalke trifft spät in Berlin und verliert dennoch Stand: 23.10.2022 19:29 Uhr

Schalke 04 bleibt in Spiel eins nach der Entlassung von Frank Kramer erfolglos und verlor beim 1:2 (0:0) bei Hertha BSC am Sonntag (23.10.2022) in der Bundesliga das sechste Spiel in Folge. Dadurch fielen die Knappen ans Ende der Tabelle zurück.

Lucas Tousart (49.) hatte die Berliner per Distanzschuss in Führung gebracht. In der Schlussphase gelang Florent Millot (85.) erst der Ausgleich, bevor Wilfired Kanga (88.) für den berliner Sieg sorgte.

Schalkes Treffer aberkannt

Die Partie begann durchaus schwungvoll: Wilfried Kanga (2./5.) tauchte zweimal gefährlich vor dem S04-Kasten auf, auf der Gegenseite traf Domenick Drexler nur das Außennetz (4.). Schalke war im Anschluss im Pech: Erst wurde ein sehensweter Volleytreffer von Marius Bülter (15.) aufgrund von Abseits zu Recht nicht gegeben, dann erhielt auch das zweite Schalker Tor nach vorherigem Foulspiel keine Anerkennung (21.).

Danach verflachte die Partie: Die Hausherren verzeichneten etwas mehr Ballbesitz ohne gefährlich zu werden, Schalke kam offensiv auch nicht richtig mehr zur Geltung. Ohne wirkliche Torchance mogelten sich beide Teams Richtung Pause, sowohl den Herthanern als auch den Knappen fehlten im letzten Drittel die Genauigkeit und der Zug zum Tor.

Kanga kontert Schalker Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: Tousart zog aus 25 Metern ab und unter gütiger Mithilfe von S04-Torwart Alexander Schwolow landete die Kugel im Netz. Schalke wirkte geschockt, spielte deutlich zu ungenau nach vorne. Herthas Bemühungen auf einen zweiten Treffer waren kaum zielstrebiger. Bei beiden Teams kam Mitte des zweiten Durchgangs kaum ein Pass beim eigenen Mann an.

Der eingewechselte Marco Richter sorgte zumindest mal wieder für einen Abschluss (70.). Von Schalke war offensiv kaum etwas zu sehen, der Bundesliga-Aufsteiger wirkte trotz des Rückstandes ideen- und kreativlos. Dann jedoch läutete Millot mit dem Ausgleichstreffer eine spannende Schlussphase ein. Fast im Gegenzug ging Hertha nach einem Steckpass auf Kanga durch diesen wieder in Führung.

Hertha eröffnet gegen Bremen

Zum Auftakt des 12. Spieltages der Fußball-Bundesliga ist Hertha BSC in Bremen an der Weser gefordert (Freitag, 28.10.2022 um 20.30 Uhr). Zwei Tage später empfängt Schalke den SC Freiburg (17.30 Uhr).