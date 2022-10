Leipzig rettet sich zum Remis Augsburg verspielt 3:0 - nach Platzverweis eingebrochen Stand: 22.10.2022 18:37 Uhr

Der FC Augsburg hat in der Fußball-Bundesliga einen Drei-Tore-Vorsprung gegen RB Leipzig verspielt. Knackpunkt des Spiels war Iagos Platzverweis.

Von Frank Menke

Was für eine Dramatik. Der FC Augsburg hat am Samstag (22.10.2022) in der Fußball-Bundesliga einen 3:0-Vorsprung gegen RB Leipzig verspielt. 3:3 (1:0) hieß es am Ende.

Mergim Berisha (34. Minute) erzielte die Augsburger Führung per Foulelfmeter, Ermedin Demirović (51.) und Ruben Vargas (64.) erhöhten, Leipzigs André Silva (73.), Christopher Nkunku (89.) und Hugo Novoa (90.) stellten das nicht mehr für möglich gehaltene Unentschieden her.

Leipzig weiter ohne Werner

RB-Trainer Marco Rose musste weiterhin auf Nationalspieler Timo Werner im Angriff und zudem auf Außenverteidiger Marco Halstenberg verzichten - beide haben einen Infekt. Die zuletzt verletzten Spieler Nkunku, Dani Olmo und Amadou Haidara saßen erst einmal auf der Bank. Bei Augsburg stürmte wieder Berisha, Siegtorschütze beim 1:0 gegen die Bayern.

Die erste Halbzeit verlief über weite Strecken ereignisarm. Leipzig trat nicht wie eine Spitzenmannschaft auf, hatte aber die erste nennenswerte Chance des Spiels. Emil Forsberg scheiterte in der 27. Minute nach einem Doppelpass mit Dominik Szoboszlai aus zwölf Metern an FCA-Schlussmann Tomáš Koubek. Ansonsten war von RB so gut wie nichts zu sehen.

Berisha verwandelt Elfmeter sicher

Sechs Minuten später brachte Leipzigs David Raum im Strafraum Vargas zu Fall. Schiedsrichter Robert Schröder zögerte keine Sekunde und gab Elfmeter. Der starke Berisha schickte RB-Torhüter Janis Blaswich in die falsche Ecke und setzte den Ball souverän rechts unten ins Tor.

Demirovic vergibt Großchance

In der 41. Minute hatte Augsburgs Demirović die Riesenchance, die Führung auszubauen. Nach einer Berisha-Flanke von rechts setzte der Linksaußen frei vorm Leipziger Tor den Ball aus kurzer Distanz links neben den Pfosten.

Auch nach dem Wiederanpfiff agierten die Sachsen zunächst blutleer und uninspiriert. Die Quittung dafür gab es in der 51. Minute, wieder durch die beiden auffälligsten Augsburger. Nach einer Ecke von Berisha köpfte Demirović den Ball unbedrängt aus sechs Metern ins Tor.

Erst nach einer knappen Stunde hatte RB die zweite gute Chance. Yussuf Poulsen legte im Strafraum den Ball für Silva ab, der ihn aber aus sieben Metern über die Latte schoss. RB-Trainer Rose musste reagieren und brachte Nkunku und Haidara.

Gelb-Rot für Iago ändert alles

Doch statt nun aufzudrehen kassierte Leipzig den nächsten Nackenschlag. Nach einer Freistoßflanke versenkte Vargas die Kugel am Fünfer flach ins lange Eck. Kurz darauf schwächten sich die Augsburger selbst. Iago foulte erst Xaver Schlager und checkte ihn danach auch noch zu Boden. Schiedsrichter Schröder ahndete beide Aktionen und schickte den Brasilianer mit Gelb-Rot vom Feld.

Erst nach dem Platzverweis wachte RB auf. Das Spiel kippte. Silva gelang der Anschlusstreffer, Nkunku (74.) vergab aus kurzer Distanz eine Riesenchance, heranzukommen. Leipzig drückte weiter und belohnte sich in der dramatischen Schlussphase mit Moral und zwei weiteren Treffern von Nkunku und Novoa.

Leipzig in der Champions League gefordert

Bevor die Leipziger national gefordert sind, empfangen sie am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Real Madrid (Dienstag, 25.10.2022 um 21.00 Uhr).

Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga muss der FC Augsburg in Stuttgart antreten (Samstag, 29.10.2022 um 15.30 Uhr). Leipzig spielt zur gleichen Zeit zu Hause gegen Leverkusen.