Erste Niederlage nach 14 Spielen Frankfurt beendet Serie von Union Berlin Stand: 01.10.2022 17:32 Uhr

Eintracht Frankfurt gewann am Samstag (01.10.2022) am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 2:0 gegen Union Berlin und brachte dem Tabellenführer die erste Niederlage nach saisonübergreifend 14 Liga-Spielen bei.

Mario Götze belohnte die Eintracht für eine starke Anfangsphase mit dem frühen Führungstreffer (12. Minute). Jesper Lindström legte drei Minuten vor dem Pausenpfiff den zweiten Treffer nach. Randal Kolo Muani, bis dahin auffälligster Mann in Frankfurts Offensive, musste in der 68. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Union konnte die Überzahl aber nicht in Zählbares ummünzen und musste verdient die erste Saisonniederlage einstecken.

Die Erfolgsserie der Köpenicker endete damit ausgerechnet bei der zuletzt so heimschwachen Eintracht, die zuvor im Jahr 2022 nur zwei von dreizehn Heimspielen gewinnen konnten. Mit dem Sieg kletterte Frankfurt (14 Punkte) vorerst auf den fünften Platz, mit nur noch drei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze. Union bleibt trotz der Pleite an der Tabellenspitze, vor dem punktgleichen SC Freiburg.

Götze erwischt Union eiskalt

Durch die Verlängerung mit Coach Urs Fischer hatte Union am Mittwoch ein weiteres positives Zeichen gesetzt. Im ersten Spiel mit neuem Vertrag wechselte der Schweizer zweimal, im Vergleich zum Sieg gegen den VfL Wolfsburg (2:0) vor der Pause rückten Paul Jaeckel und Morten Thorsby ins Team.

Vor 50.500 Fans erwischten die Gäste aber einen denkbar ungünstigen Start. Nach kontrolliertem Beginn wurden die Berliner eiskalt erwischt, Götze vollendete gleich den ersten Angriff der Eintracht nach Vorarbeit von Kolo Muani, der zuvor alle Gegner stehen gelassen hatte.

Union blass - Lindström trifft nach Traum-Solo

Union tat sich mit dem Rückstand schwer, das gefürchtete Umschaltspiel kam kaum zum Vorschein - Fischer konnte nicht zufrieden sein. Das Team von Trainer Oliver Glasner machte weiter einen starken, selbstbewussten Eindruck, verpasste durch Luca Pellegrini (22.) aber den zweiten Treffer. Bis auf einen Distanzschuss (28.) von Janik Haberer blieb Fischers Team vor der Pause blass und lag verdient hinten.

Frankfurt ließ sich offensiv dagegen immer wieder etwas einfallen: Pellegrini (36.) traf zunächst die Latte, ehe Lindström einen traumhaften Sololauf mit der Zwei-Tore-Führung krönte. Union wurde im zweiten Durchgang aktiver, Fischers Elf erspielte sich aber dennoch aufgrund der disziplinierten Frankfurter weiter nur selten gefährliche Situationen. Nach einem der wenigen guten Angriffe rettete SGE-Torhüter Kevin Trapp gegen Haberer, den Nachschuss setzte Niko Gießelmann drüber (55.).

Fischer reagierte und brachte Sven Michel, Paul Seguin und Kevin Behrens für mehr Offensivpower in der Schlussphase. Doch auch nach Kolo Muanis Platzverweis blieben die Berliner im Angriff ideenlos. Frankfurt dagegen sorgte über Konter immer wieder für Entlastung.

Einzige Hiobsbotschaft aus Frankfurter Sicht war die Verletzung von Torschütze Götze, der nach etwas mehr als einer Stundde vom Feld musste. Coach Oliver Glasner gab aber nach dem Spiel Entwarnung: "Er ist ein bisschen umgeknickt, aber ich gehe davon aus, dass das bis Dienstag wieder wird."

Frankfurt in der Königsklasse gegen Tottenham, Union in der Europa League bei Malmö

Dann muss sich die Eintracht in der Chjampions League beweisen, mit einem Heimspiel gegen Tottenham (21.00 Uhr). Auch für Union geht es zunächst international weiter, in der Europa League auswärts bei Malmö FF (Donnerstag, 18.45 Uhr).

In der Liga spielt Frankfurt auswärts in Bochum um die nächsten Punkte (Samstag, 08.10.2022 um 15.30 Uhr). Union Berlin reist einen Tag später nach Stuttgart (19.30 Uhr).