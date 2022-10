Rasantes Verfolgerduell Dortmund gewinnt Topspiel in Frankfurt glücklich Stand: 29.10.2022 20:25 Uhr

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben sich in der Fußball-Bundesliga in einem teils rassigen Topspiel ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Das bessere Ende hatte der BVB für sich.

Beim 2:1-Sieg der Schwarz-Gelben brachte Julian Brandt die Gäste in der 20. Minute in Führung, sechs Minuten später besorgte Daichi Kamada den Ausgleich für die Eintracht. Den Siegtreffer schoss dann Jude Bellingham (52.). Am Ende war der Erfolg glücklich, denn im zweiten Durchgang ließ Frankfurt zahlreiche Chancen liegen.

In der Tabelle klettern die Dortmunder mit 22 Punkten zumindest vorübergehend auf Platz drei, Frankfurt hat zwei Punkte weniger auf dem Konto und rutscht auf Rang fünf.

Beide Vereine vor Aufgaben in der Champions League

Am Dienstag ist Eintracht Frankfurt in der Champions-League-Gruppenphase auswärts bei Sporting Lissabon gefordert (Dienstag, 01.11.2022 um 21.00 Uhr). Einen Tag später wird es auch für den BVB in Kopenhagen ernst (21.00 Uhr).

Im Kampf um die deutsche Meisterschaft bittet die Dortmunder Borussia zum Revier-Duell gegen den VfL Bochum (Samstag, 05.11.2022 um 15.30 Uhr). Frankfurt muss zeitgleich in Augsburg um Punkte kämpfen.