Remis gegen Wolfsburg Frimpong rettet Leverkusen - Ausgleich in der Schlussphase Stand: 22.10.2022 17:22 Uhr

Strafstoß verschossen, Führung verspielt und dann doch Freude, zumindest ein wenig: Bayer Leverkusen hat in der Bundesliga einen Punkt gegen den VfL Wolfsburg geholt.

Bayer Leverkusen hat in der Bundesliga 2:2 (1:1) gegen den VfL Wolfsburg gespielt. Moussa Diaby brachte Leverkusen in der 17. Minute in Führung, zuvor hatte er allerdings einen Strafstoß vergeben. Für Wolfsburg erzielte dann ein Leverkusener den Ausgleich: Robert Andrich traf, nur traf er ins eigene Tor (28.).

In der zweiten Hälfte ging Wolfsburg durch einen verwandelten Strafstoß von Maximilian Arnold zunächst in Führung (54.), ehe Jeremie Frimpong doch noch den Ausgleich für Leverkusen erzielte (76.).

Durch den Punktgewinn verlässt Leverkusen mit nun neun Punkten zunächst den Relegationsrang 16 und klettert zwei Plätze nach oben. Direkt über Leverkusen steht mit elf Punkten Wolfsburg. Der VfL hat nun eine kleine Serie und ist seit fünf Pflichtspiele ohne Niederlage.

Diaby holt Strafstoß heraus - und verschießt

Früh im Spiel erhielt Bayer die Chance zur Führung. Diaby dribbelte bis zur Grundlinie, seine Hereingabe wehrte Micky van de Ven mit der Hand ab. Der Bayer-Angreifer trat selbst an - und schoss deutlich am Tor vorbei (10.).

Sieben Minute später zielte Diabey dann besser. Nach einem Doppelpass mit Adam Hlozek tauchte Diaby vor Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels und traf doch noch zur Führung für Leverkusen.

Andrich trifft ins eigene Tor

Dann kam die 28. Minute - und mit ihr ein Stimmungsdämpfer für Leverkusen. Wolfsburg kombinierte sich erstmals halbwegs gefährlich nach vorn, die Hereingabe von Ridle Baku hätte aber wohl nichts eingebracht - wenn Andrich den Ball nicht ins eigene Tor geklärt hätte.

Wolfsburg nutzte anschließend die Verunsicherung des Gegners. Die Führung fiel, nachdem Edmond Tapsoba Felix Nmecha im Strafraum gefolut hatte. Arnold trat an und verwandelte trocken.

Eine Einzelleistung des zuvor eingewechselten Daley Sinkgraven sorgte doch noch für den Leverkusener Punktgewinn: Der Niederländer setzte sich im VfL-Strafraum durch, seinen Pass an den langen Pfosten verwandelte Frimpong aus kurzer Distanz zum 2:2-Endstand.

Leverkusen zu Gast bei Atletico

Unter der Woche müssen die Leverkusener am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase auswärts bei Atletico Madrid bestehen (Mittwoch, 26.10.2022 um 21.00 Uhr).

Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der VfL Wolfsburg den anderen VfL aus Bochum (Samstag, 29.10.2022 um 15.30 Uhr). Zur gleichen Zeit ist Leverkusen in Leipzig gefordert.