Algeriens Offensive ein Totalausfall

Am fehlenden göttlichen Beistand dürfte es dabei am Ende nicht gelegen haben. Eher an einem Totalausfall der zumindest nominell beeindruckend besetzten Offensive: Angeführt von Spielern wie Riyad Mahrez (Manchester City) Said Benrahma (West Ham) oder Islam Slimani (Olympique Lyon), die aber beim Turnier in Kamerun nur einen einzigen Treffer zustande brachten: bei der 1:3-Niederlage in Douala zum Abschluss gegen die Elfenbeinküste, die das endgültige Ausscheiden besiegelte.

Auch die anderen algerischen Stars aus Europas Top-Ligen, wie Mittelfeldstratege Ismael Bennacer vom AC Mailand oder Gladbachs Ramy Bensebaini konnten dies nicht mehr verhindern. "Ein Erdbeben", nannte der Auslandsdienst von "Radio France" das Scheitern der Algerier in der Vorrunde, und erinnerte an die Serie von 35 Spielen ohne Niederlage vor dem Afrika-Cup.