Manés Pfostentreffer lange Zeit der einzige Aufreger

Senegal hatte schon in der Gruppenphase lediglich einen Treffer per Foulelfmeter erzielt und tat sich wieder schwer. Mit Bayern Münchens Bouna Sarr in der Startelf kam das Team zu einem frühen Pfostenschuss durch Mané (2.), doch es blieb lange Zeit der einzige Aufreger - bis zum heftigen Zusammenprall zwischen Mané und Vozinha, in dessen Folge der Torwart des Feldes verwiesen wurde.

Erneut Mané war es dann, der nach einer Ecke traf. Der Angreifer musste wenig später sichtlich angeschlagen ausgewechselt werden, in der Schlussphase hatte Kap Verde dann sogar noch die Chance zum Ausgleich, bevor Dieng den Endstand herstellte.

Schweigeminute vor dem Anpfiff

Mit einer Schweigeminute hatten die Spieler vor dem Anpfiff der Toten des Vortages gedacht. Beim Einzug von Gastgeber Kamerun ins Viertelfinale waren am Montagabend bei einer Massenpanik acht Menschen ums Leben gekommen, 38 weitere wurden verletzt.

Stand: 25.01.2022, 19:46