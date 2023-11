Erster Sieg im zweiten Spiel FC-Bayern-Frauen schlagen Paris Stand: 23.11.2023 20:53 Uhr

Erster Sieg im zweiten Gruppenspiel der Champions League für die Fußballerinnen des FC Bayern. Die Münchnerinnen besiegten Paris Saint-Germain auswärts verdient mit 1:0 (1:0).

Von Victor List

Die FC-Bayern-Frauen haben die richtige Antwort auf das enttäuschende 2:2 zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase gegen die AS Rom gegeben. Im zweiten Gruppenspiel besiegte das Team vom Trainer Alexander Straus Paris Saint-Germain verdient mit 1:0 (1:0) und führt die Gruppe C mit vier Punkten vorübergehend an. Gegner PSG ist noch ohne Punkt und steht vor dem Aus. Für die Münchnerinnen war es erst der zweite Sieg im sechsten Duell gegen die Französinnen.

Eriksson trifft schon wieder

Die Gästinnen waren in der ersten Halbzeit die klar spielbestimmende Mannschaft. PSG traf durch Onema Geyoro lediglich einmal das Außennetz (23.). Ansonsten hatten die Münchnerinnen gute Chancen und erzielten in der 21. Spielminute durch Magdalena Eriksson die hochverdiente Halbzeitführung. Die Schwedin musste den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken, nachdem Glodis Viggosdottir eine Freistoßflanke von Klara Bühl per Kopf quergelegt hatte. Die Innenverteidigerin Eriksson hatte bereits am Wochenende im Ligaspiel bei Werder Bremen für das 1:0 gesorgt.

Zuvor hätte die Gastmannschaft schon zweimal in Führung gehen können, doch Jade Le Guillys Kopfballrückgabe gegen die Laufrichtung von Torhüterin Katarzyna Kiedrzynek konnte von der polnischen Schlussfrau vor Überschreiten der Torlinie geklärt werden (7.). Wenig später zielte Klara Bühl zu zentral für die Keeperin (14.). Noch vor der Halbzeit traf Lea Schüller nach Zuspiel von Jovana Damnjanovic den Ball nicht richtig (27.). In den letzten fünf Minuten verwehrte Schiedsrichterin Marta Huerta de Aza Linda Dallmann einen berechtigten Foulelfmeter (41.).

FC Bayern verwaltet abgeklärt - PSG zu harmlos

Im zweiten Durchgang musste PSG kommen und tat das zunächst auch. In der 52. Minute entwischte Tabitha Chawinga, doch Marla Grohs war mit einer Fußbabwehr zur Stelle und verhinderte den Anschluss. Die Gästinnen verlegten sich auf kontrolliertes Offensivspiel und ließen PSG wenig Raum zu Chancen. Likke Martens scheiterte per abgefälschtem Schuss von der Strafraumkante an Grohs (65.), doch richtig gefährlich wurde es nicht.

Stattdessen hätte das Team von Trainer Alexander Straus das 2:0 erzielen können. Nach einer Ecke von rechts hätte Geyoro beinahe den Ball ins eigene Tor abgefälscht, doch ihre Schlussfrau rettete sie (70.). In der Schlussphase bäumten sich die Französinnen noch einmal auf, doch die eingewechselte Ramona Bachmann traf nur das Außennetz (82.). Da auch Lina Magulls abgefälschter Schuss nicht den Weg ins Tor fand (89.), blieb es am Ende beim 1:0, mit dem sich die FC-Bayern-Frauen in die Länderspielpause verabschieden.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 23.11.2023 - 20:54 Uhr