Die Engländer sind schon von einigen ihrer eigenen Fans dafür ausgepfiffen worden, die Belgier wurden in St. Petersburg massiv von russischen Zuschauern ausgebuht, deren Mannschaft stehen geblieben war.

Stehen zu bleiben, ist ein Zeichen von Ablehnung. Da kann der beste und teuerste Krisenkommunikator verpflichtet werden, dieser Eindruck muss entstehen und ist nicht zu entkräften.

"Wir ziehen da sofort mit"

Insofern blieb der deutschen Nationalmannschaft keine andere Wahl. Sie wird in Wembley vor dem Achtelfinale auf die Knie gehen. "Es war für uns keine Frage. Wir ziehen da sofort mit", sagte Manuel Neuer am Abend vor dem Spiel, und es gibt keinen Grund, dem Kapitän Opportunismus vorzuwerfen.

Die Frage muss aber erlaubt sein, warum nicht schon früher? Zwei Tage vor dem Spiel gegen Ungarn wurde Leon Goretzka gefragt, ob die Mannschaft auch angesichts der Pfiffe in London und St. Petersburg aufs Knie gehen werde, ob in der Mannschaft darüber gesprochen worden sei, welchen Grund es für den Fall der Ablehnung gebe.

Goretzka, der zurecht für seine klaren Worte und Positionierungen gelobt wird, wich den Fragen aus. Er wies darauf hin, dass Manuel Neuer erneut eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben tragen werde und er hoffe, dass die Arena in diesen Farben erstrahlen werde. Goretzka sagte auch: "Es heißt nicht, dass wir etwas nicht teilen, worauf aufmerksam gemacht werden soll, wenn wir an der Aktion nicht teilnehmen."

Wichtig, für Menschlichkeit einzustehen

Nein, der Umkehrschluss ist nicht erlaubt. Andererseits wäre es gerade gegen die von einem Ministerpräsidenten Viktor Orban regierten Ungarn ein kräftiges Zeichen gewesen.

Vor allem ist es ein selbstverständliches Zeichen. Gegen Rassismus zu sein, ist nichts, womit sich irgendjemand brüsten kann. Es gibt keine andere Option.