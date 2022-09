1. Spieltag Frauen-Bundesliga Vor Rekordkulisse: Frankfurt ringt Bayern einen Punkt ab Stand: 16.09.2022 21:31 Uhr

Das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga der Frauen zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München hatte keinen Sieger - aber einen neuen Zuschauerrekord. 23.200 Fans fanden am Freitagabend (16.09.2022) den Weg ins Frankfurter Stadion und pulverisierten damit den alten Rekord, der bei 12.464 Fans gelegen hatte.

Vor dieser beeindruckenden Kulisse fielen allerdings keine Treffer. Das Topspiel zweier sehr ambitionierter Teams endete 0:0 - ein Achtungserfolg für die Eintracht. Vor dem Anpfiff waren zunächst die am Spiel beteiligten Vize-Europameisterinnen geehrt worden.

Der bisherige Besucherrekord in der Liga hatte bei 12.464 Zuschauern in Wolfsburg (Juni 2014) gelegen. "Das ist halt Frankfurt. Aber die Mädels haben sich das auch verdient" , sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche bei Eurosport vor der Partie mit Blick auf die bislang größte Bundesliga-Kulisse.

Frankfurt aktiver, Bayern etwas enttäuschend

Auf dem Feld taten sich beide Mannschaften in der ersten Halbzeit vor den Augen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg allerdings schwer, Chancen blieben Mangelware. Die Bayern von Neu-Trainer Alexander Straus enttäuschten auch nach der Pause, die Eintracht machte den aktiveren Eindruck. Das Angriffstrio mit Lea Schüller, Lina Magull und Klara Bühl tat sich schwer gegen die überzeugenden Frankfurterinnen. Nach einem Patzer von Sjoeke Nüsken vergab Magull die Riesenchance zur Führung (48.). Auf der Gegenseite scheiterten Lara Prasnikar (67.) und Geraldine Reuteler (77.) an Torhüterin Maria-Luisa Grohs in einer leidenschaftlichen und hochklassigen, aber lange an Torchancen armen Partie.

Das Ziel für diese Saison ist klar: Der Schwung durch die erfolgreiche EM in England soll mit in den Alltag genommen werden, mit dem Auftakt auf großer Bühne ein richtungsweisendes Signal gesetzt werden. Am Samstag startet dazu Double-Gewinner VfL Wolfsburg mit DFB-Kapitänin Alexandra Popp gegen die SGS Essen in die neue Spielzeit.