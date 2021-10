Ein Überblick über die wichtigsten Spiele vom Dienstagabend.

Gruppe A: Ronaldo hält Portugal auf Kurs

Die portugiesische Nationalmannschaft hat nach einem klaren Sieg gegen Luxemburg weiter sehr gute Chancen auf die direkte WM-Qualifikation. Mit einem Doppelpack brachte Cristiano Ronaldo (8./13. Minute) den Europameister von 2016 früh auf Kurs, Bruno Fernandes erhöhte wenig später sogar auf 3:0 (17.). Joao Palhinha erzielte in der zweiten Halbzeit das 4:0 (69.), Ronaldos dritter Treffer (87.) besorgte den 5:0-Endstand.

Tabellenführer in Gruppe A bleibt zwar weiterhin Serbien, das beim 3:1 gegen Aserbaidschan mehr Probleme als erwartet hatte, schließlich aber dank der Tore von Dusan Vlahovic (30./52.)sowie Dusan Tadic (83.) die Oberhand behielt. Portugal liegt aber nur einen Punkt dahinter und hat zudem ein Spiel weniger auf dem Konto. Am letzten Spieltag kommt es in Lissabon zum entscheidenden Duell um den Gruppensieg.