Gegen Kaiserslautern Tätlicher Angriff - Köln droht Ausfall von Lemperle Stand: 14.05.2025 08:47 Uhr

Eine Woche vor dem entscheidenden Spiel des 1.FC Köln um den Aufstieg in die Bundesliga feiert Leistungsträger Tim Lemperle ausgelassen und mit sehr viel Alkohol. Am Ende des Tages muss er schwer verletzt ins Krankenhaus. Nun ist klar, wer ihn geschlagen hat.

Beim Beschuldigten handelt es sich um einen Handwerksmeister aus Köln, der selbst Spiele des FC besucht. Er hat sich über seinen Anwalt bei der Polizei gemeldet.

Der Anwalt des Beschuldigten sagte dem WDR, dass es sich bei der Auseinandersetzung am vergangenen Sonntag um eine Notwehrsituation gehandelt haben könnte.

Tim Lemperle hatte zwei Promille Alkohol im Blut

FC-Profi Tim Lemperle hatte auf einem Partyschiff in Rodenkirchen gefeiert, er hatte mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Der Stürmer soll nach Angaben des Anwalts durch sein Verhalten aufgefallen sein. Einmal durch seinen intensiven Alkoholkonsum, was einige andere Gäste, auch bezogen auf das entscheidende Aufstiegsspiel und die Vorbereitung dazu, sehr kritisch sahen. Aber auch, weil er - so der Anwalt des Beschuldigten - Frauen unangemessen angeflirtet haben soll.

Sein Mandant habe Lemperle daraufhin aufgefordert, zu gehen. Dann habe sich die Situation zunächst beruhigt, bis sich beide später an der Straße erneut getroffen hätten und der vorherige Streit eskaliert sein soll. Lemperle zog sich einen Nasenbeinbruch zu, der Beschuldigte wurde laut seines Anwalts ebenfalls verletzt.

Abgang vom 1. FC Köln steht schon länger fest

Lemperle konnte laut Polizei Köln noch nicht vernommen werden. Laut FC-Sportchef Thomas Kessler sei es unwahrscheinlich, dass der Stürmer am Sonntag einsatzfähig sein werde. Der FC bestreitet am 34. Spieltag (Sonntag, 15.30 Uhr) sein entscheidendes Spiel um den Aufstieg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Die Kölner haben am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand, die Aufgabe ist aber keine einfache. Bei einem Remis oder einem Sieg steht der direkte Aufstieg fest, auch für Kaiserslautern ist der Sprung auf den Relegationsrang bei einem Sieg noch möglich. Lemperle ist mit zehn Toren und sechs Vorlagen bester Scorer seines Teams, beim wichtigen 2:1 am vergangenen Freitag beim 1. FC Nürnberg bereitete er beide Treffer vor.

Der Abgang des Stürmers aus Köln nach der Saison steht seit längerem fest. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat Lemperle bereits einen Vertrag bei der TSG Hoffenheim unterschrieben.

