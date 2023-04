Europa Conference League AC Florenz in der Conference League unter den letzten Vier Stand: 20.04.2023 21:49 Uhr

Der Traditionsklub AC Florenz hat den Vormarsch italienischer Klubs im Europapokal fortgesetzt. Der Verein aus der Toskana verlor am Donnerstag (20.04.23) zwar vor eigenem Publikum 2:3 (0:1) gegen den polnischen Fußball-Meister Lech Posen, zog dank des 4:1-Erfolgs im Hinspiel aber ins Halbfinale der Conference League ein.

Florenz musste nach einem 0:3-Rückstand noch zittern, ehe Riccardo Sottil (78.) und Gaetano Castrovilli (90.+2) die Nerven beruhigten. Zuvor hatten Inter Mailand und der AC Mailand das Halbfinale der Champions League erreicht. Erstmals seit 20 Jahren stehen somit zwei italienische Klubs in der Vorschlussrunde der Königsklasse.

Die Halbfinal-Begegnungen der Conference League finden am 11. und 18. Mai statt, das Finale am 7. Juni in Prag. Der Bundesliga-Vertreter 1. FC Köln war bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Alkmaar schlägt Anderlecht

In der zweiten früh angepfiffenen Partie zwischen AZ Alkmaar und RSC Anderlecht brachte das Elfmeterschießen die Entscheidung. Die Niederländer setzten sich dort mit 4:1 durch. Pavlidis hatte durch einen frühen Doppelschlag (5. (FE), 14.) Alkmaar in die Verlängerung geschossen.

Am Abend spielen noch OGC Nizza gegen FC Basel (der Sieger trägt das Halbfinale gegen die AC Florenz aus), und West Ham United hat KAA Gent zu Gast (HF-Gegener von Alkmaar).