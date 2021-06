"Rocking the Continent" ist der Turnierauftritt der Copa América im Web vollmundig überschrieben. Doch richtig rocken wird dieses Turnier wohl kaum. Ursprünglich war die Copa für 2020 geplant.

Stattfinden sollte sie in Kolumbien und Argentinien, und damit zum ersten Mal in zwei Ländern. Dann kam Corona, und wegen der Pandemie wurde das Turnier um ein Jahr verschoben. Der Auftakt eines mehr als holprigen Weges, auf dem der Fußball nur in einer Nebenrolle spaziert.

Warum ist die Copa América so umstritten?

Zunächst sprang Ausrichter Kolumbien ab, nachdem bei zum Teil blutigen Protesten gegen die Regierung Dutzende Menschen ums Leben kamen. Dann zog sich auch Argentinien zurück, das zu Beginn des Winters auf der Südhalbkugel hart von der zweiten Corona-Welle getroffen wurde.

Schließlich wurde das Turnier nach Brasilien verlegt. Dort entschied der Oberste Gerichtshof erst drei Tage vor Turnierbeginn, dass die Copa América tatsächlich stattfinden darf. Dabei ist auch das größte Land Lateinamerikas weiterhin ein Brennpunkt der Corona-Pandemie.