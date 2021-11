Fußball | Champions League

Messis Zauber entfaltet sich noch nicht in Paris

Von Jörg Strohschein

Lionel Messi soll Paris St. Germain in neue Sphären heben. Aber noch ist der Argentinier nicht in der Form, die ihn in den vergangenen Jahren so auszeichnete. Und: Die Vergangenheit in Barcelona holt den 34-Jährigen immer wieder ein. In der Champions League bei RB Leipzig wird Messi aufgrund von Oberschenkelproblemen nicht spielen können.