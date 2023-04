Bundesliga-Topspiel Bayern gegen BVB - keine Überraschungen bei den Aufstellungen Stand: 01.04.2023 17:52 Uhr

Ohne personelle Überraschungen gehen Thomas Tuchel und Edin Terzic in das Spitzenspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund.

Im Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (01.04.2023, ab 18.30 Uhr im Audio-Livestream auf sportschau.de und im Ticker) sind weder bei Bayerns Neu-Coach Thomas Tuchel als auch beim Dortmunder Trainer Edin Terzic größere Überraschungen in der ersten Elf zu verzeichnen.

Bayern München: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Sané - Choupo-Moting



Borussia Dortmund: Kobel - Wolf, Schlotterbeck, Süle, Ryerson - Can - Bellingham, Guerreiro - Brandt, Reus - Haller

Audiostream Bundesliga live hören Bayern München gegen Borussia Dortmund 26. Spieltag: Anpfiff des Spiels ist am 01.04.2023 um 18:30 Uhr. Borussia Dortmund spielt in München. Reporter: Marcel Seufert und Armin Lehmann. mehr

Choupo-Moting zurück in der Anfangsformation

Tuchel setzt für seine erste Startelf auf Leroy Sané. Der zuletzt nicht für die Nationalmannschaft berücksichtigte Fußball-Profi soll an der Seite von Thomas Müller Akzente in der Offensive setzen.

Zurück in der Anfangsformation ist Eric Maxim Choupo-Moting. Der Angreifer hatte beim 1:2 in Leverkusen, dem letzten Spiel unter Trainer Julian Nagelsmann, wegen Rückenproblemen gefehlt. Der wegen eines Muskelfaserrisses von der DFB-Auswahl abgereiste Jamal Musiala sitzt als Option auf der Ersatzbank.

Kobel und Brandt nach Verletzungen wieder dabei

Bei Borussia Dortmund sind Stammtorhüter Gregor Kobel und Nationalspieler Julian Brandt nach Verletzungen wieder dabei. Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko sitzen nach ihren Pausen beim Tabellenführer auf der Bank.

Es ist das 108. Aufeinandertreffen beider Teams in der Bundesliga - wie so oft ist es das Duell des Tabellenersten gegen den Zweiten. Aber nach der Bayern-Niederlage am vergangenen Spieltag bei Bayer Leverkusen (1:2) ist die Konstellation dieses Mal anders als sonst und München ist der BVB-Verfolger. In den vergangenen Jahren war die Entscheidung im Titelkampf zu diesem Zeitpunkt meistens schon nahezu gefallen.