Neuzugang Offiziell: Lewandowski wechselt zum FC Barcelona Stand: 19.07.2022 22:43 Uhr

Der Wechsel stand seit Tagen fest, jetzt ist es offiziell: Der FC Barcelona hat die Verpflichtung von Robert Lewandowski veröffentlicht.

Die Katalanen twitterten am Dienstagabend: OFFICIAL! Robert Lewandowski wechselt zum FC Barcelona.

Lewandowski (33) unterschrieb einen Vierjahresvertrag mit einer Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro. Die Ablösesumme beträgt laut offizieller Mitteilung der Spanier 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro möglicher Zusatzzahlungen. Lewandowski war bereits am Sonntag in Miami bei seinem neuen Team eingetroffen.

Bayern gab Lewandowski frei

Der Stürmer war nach wochenlangem Hin und Her vom FC Bayern freigegeben worden. Der deutsche Rekordmeister bekommt nach Medieninformationen etwa 50 Millionen Euro Ablöse für den bald 34-Jährigen, dessen Vertrag noch ein Jahr lief. Lewandowski ist bereits in Miami, die Katalanen sind wie der FC Bayern in den kommenden Tagen auf einer Promo-Tour in den USA und spielen unter anderem in Las Vegas gegen Real Madrid.