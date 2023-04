Fnatic verpasst Comeback Vitality und Astralis holen Siege in LoL LEC Gruppenphase Stand: 09.04.2023 07:41 Uhr

Mit Team Vitality und Astralis haben sich die höher gesetzten Teams in der Gruppenphase der League-of-Legends-Liga LEC durchgesetzt. MAD Lions blieb chancenlos, auch Fnatic gelang kein Comeback.

"Fnatic hat auch im zweiten Spiel nicht gut gespielt. Sie lagen so weit vorne und konnten es nicht beenden", sagte Astralis-Midlaner Adam "Lider" Ilyasov im Interview nach dem Spiel. "Sie werden kein gutes Team sein, wenn sie so weiterspielen. Sie überlassen dem Gegner zu viel."

Vitality hatte die Tabellenspitze in der regulären Saison verpasst, zeigte sich zum Beginn der Gruppenphase aber in guter Form. Luka "Perkz" Perković blieb bei 13 Eliminierungen ohne Tod. Gegner MAD Lions zeigte erneut eine enttäuschende Leistung und darf sich für die MSI-Qualifikation nun keine Fehler mehr erlauben.

Verglichen zur ersten Partie gestaltete sich das Duell zwischen Fnatic und Astralis deutlich enger. Auch hier war es am Ende aber der Favorit, der sich durchsetzte und damit in das Gruppenfinale einzog. Zwar holte Fnatic in starker Manier das zweite Spiel, konnte einige Fehler des Gegners im Entscheidungsspiel aber nicht ausnutzen.