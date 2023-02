Spitzenreiter Mouz schon raus Unicorns of Love sichert Finale in Valorant DACH: Evolution Stand: 26.02.2023 19:36 Uhr

Mit einem klaren 2:0 gegen CGN Esports steht Unicorns of Love als erstes Team im Finale der deutschsprachigen Valorant-Liga. Mouz ist trotz Platz Eins in der regulären Saison bereits aus dem Rennen.

"In ein anderes Land zu ziehen, um Valorant spielen zu können, ist ein unbeschreibliches Gefühl", sagte Unicorns-Spieler James "Canefis" Barry. "Besonders, da wir gerade sehr gut spielen. Ich kann nur hoffen, dass wir weiter hungrig bleiben und hart arbeiten."

Mit einem 2:0 (13:8; 13:8) gegen Angry Titans war Unicorns of Love am Samstag bereits erfolgreich in die Playoffs der DACH: Evolution gestartet. Eine Runde später erwies sich auch CGN Esports nicht als ebenbürtiger Gegner. Unicorns of Love setzte sich ohne Probleme mit 2:0 (13:3; 13:6) durch und geht damit als Favorit in das Finalspiel, in dem es um wichtige Punkte für den einzigen deutschen Startplatz zum Ascension-Aufstiegsturnier zum Ende des Jahres geht.

Mouz ist ausgeschieden. In der regulären Saison hatte sich das Team mit einer gewonnenen Karte mehr in der Tabelle noch knapp vor UoL gesetzt. In den Playoffs verlor Mouz aber zunächst gegen CGN Esports und zog auch in der Lower Bracket gegen Angry Titans den Kürzeren.