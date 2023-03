Overwatch League Turbulenter Auftakt für London im Overwatch League Pro Am Stand: 24.03.2023 14:45 Uhr

London Spitfire hat sein erstes Match der diesjährigen Overwatch League verloren. Die einzige europäische Mannschaft der Liga unterlag am ersten Spieltag des Pro-Am-Turniers 0:2 gegen Atlanta Reign.

"Ich ging davon aus, London würde die Oberhand behalten, weil die Aufstellung seit über einem Jahr fast identisch ist", sagte Analyst Danny Lim sichtbar überrascht nach dem Match.

Trotz Vertrautheit konnte London Spitfire in keiner Runde Atlanta Reign Paroli bieten. Beide Karten endeten vernichtend schnell. Atlanta hatte im Gegensatz zu London in der Saisonpause massiv umstrukturiert und unter anderem zwei ehemalige Support-Spieler vom amtierenden Meister Dallas Fuel unter Vertrag genommen.

Pro-Am ist ein von Activision Blizzard organisiertes dreiwöchiges Online-Turnier. Dabei treten die 13 OWL-Teams der Region West an sowie sieben Contenders-Teams, die sich über die Online-Liga Open Division qualifiziert haben. Zum ersten Mal dürfen auch Teams ohne Franchise-Slot an einem Turnier der Overwatch League teilnehmen. Die reguläre OWL-Saison startet am 27. April.